بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا

قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن” في خطاب أمام النادي الاقتصادي في واشنطن، اليوم الخميس، إنه يجب على الشركات أن تشعر بثقة أكبر وتستثمر أكثر، وكذلك الأفراد، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة .

وقال“بايدن”، مستشهدًا بانخفاض التضخم من ذروة بلغت 9.1% إلى ما يقرب من 2%:“إنها أخبار جيدة للاقتصاد الكلي، لأن انخفاض تكاليف الاقتراض سيدعم النمو الاقتصادي، ولذلك خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحفاظ على نمو الاقتصاد عند ذروته”.

واستطرد الرئيس الديمقراطي:” خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي ليس إعلانًا للنصر، إنه إعلان التقدم، إنها إشارة إلى أننا دخلنا مرحلة جديدة من اقتصادنا وتعافينا، وأعتقد أنه من المهم للبلاد أن تدرك التقدم الذي تم إحرازه”.

وأشار كبير موظفي البيت الأبيض“جيف زينتس” إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا أن يكون الركود ضروريًا لخفض التضخم، لكن سياسات“بايدن” أثبتت خطأهم، ولهذا يواصل الرئيس العمل لجعل الاقتصاد أقوى، وخلق المزيد من الوظائف، وخفض التكاليف.

يأتي هذا بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته“رويترز” هذا الأسبوع أن“دونالد ترامب” يتمتع بميزة في قضية التضخم، الذي ارتفع في عهد“بايدن”، حيث قال نحو 43% من الناخبين المستجيبين، إن“ترامب” سيكون أكثر ميلًا إلى خفض أسعار الضرورات اليومية.

المصدر: