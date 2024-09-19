بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق جولدمان ساكس
يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا
قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن” في خطاب أمام النادي الاقتصادي في واشنطن، اليوم الخميس، إنه يجب على الشركات أن تشعر بثقة أكبر وتستثمر أكثر، وكذلك الأفراد، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة .
وقال“بايدن”، مستشهدًا بانخفاض التضخم من ذروة بلغت 9.1% إلى ما يقرب من 2%:“إنها أخبار جيدة للاقتصاد الكلي، لأن انخفاض تكاليف الاقتراض سيدعم النمو الاقتصادي، ولذلك خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحفاظ على نمو الاقتصاد عند ذروته”.
واستطرد الرئيس الديمقراطي:” خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي ليس إعلانًا للنصر، إنه إعلان التقدم، إنها إشارة إلى أننا دخلنا مرحلة جديدة من اقتصادنا وتعافينا، وأعتقد أنه من المهم للبلاد أن تدرك التقدم الذي تم إحرازه”.
وأشار كبير موظفي البيت الأبيض“جيف زينتس” إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا أن يكون الركود ضروريًا لخفض التضخم، لكن سياسات“بايدن” أثبتت خطأهم، ولهذا يواصل الرئيس العمل لجعل الاقتصاد أقوى، وخلق المزيد من الوظائف، وخفض التكاليف.
يأتي هذا بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته“رويترز” هذا الأسبوع أن“دونالد ترامب” يتمتع بميزة في قضية التضخم، الذي ارتفع في عهد“بايدن”، حيث قال نحو 43% من الناخبين المستجيبين، إن“ترامب” سيكون أكثر ميلًا إلى خفض أسعار الضرورات اليومية.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108694983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.