جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا
خفّض بنك“جولدمان ساكس” توقعاته لسعر خام الحديد إلى 85 دولارًا للطن من 100 دولار للطن خلال الربع الرابع من هذا العام، وذلك بسبب المعروض العالمي القوي والطلب الضعيف في الصين.
وقال محللو المقرض في مذكرة، إن الأسعار من المتوقع أن تنخفض أكثر في أكتوبر بسبب ارتفاع مخزونات خام الحديد في الصين مع ضعف النشاط الاقتصادي، وسط تباطؤ حاد في سوق العقارات.
وفي بداية الأسبوع، أشار المحللون لدى“جولدمان ساكس” إلى أن أسعار خام الحديد وصلت مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبًا عند 90 دولارًا للطن، مدفوعة بالإمدادات العالمية القوية على الرغم من استقرار الطلب الصيني.
وقالوا إن أسعار المعدن الصناعي انخفضت بنحو 20% منذ يوليو، لكن الشحنات لا تزال أعلى بنسبة 2% من العام الماضي، وأضافوا أن الهند خفضت الصادرات، ولكن في غياب الطلب الكبير، فإن هناك حاجة للمزيد من خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق ودعم الأسعار.
MENAFN19092024000202011048ID1108694982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.