جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا

خفّض بنك“جولدمان ساكس” توقعاته لسعر خام الحديد إلى 85 دولارًا للطن من 100 دولار للطن خلال الربع الرابع من هذا العام، وذلك بسبب المعروض العالمي القوي والطلب الضعيف في الصين.

وقال محللو المقرض في مذكرة، إن الأسعار من المتوقع أن تنخفض أكثر في أكتوبر بسبب ارتفاع مخزونات خام الحديد في الصين مع ضعف النشاط الاقتصادي، وسط تباطؤ حاد في سوق العقارات.

وفي بداية الأسبوع، أشار المحللون لدى“جولدمان ساكس” إلى أن أسعار خام الحديد وصلت مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبًا عند 90 دولارًا للطن، مدفوعة بالإمدادات العالمية القوية على الرغم من استقرار الطلب الصيني.

وقالوا إن أسعار المعدن الصناعي انخفضت بنحو 20% منذ يوليو، لكن الشحنات لا تزال أعلى بنسبة 2% من العام الماضي، وأضافوا أن الهند خفضت الصادرات، ولكن في غياب الطلب الكبير، فإن هناك حاجة للمزيد من خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق ودعم الأسعار.