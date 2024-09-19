Friday, 20 September 2024 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين - جريدة البورصة

9/19/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا

خفّض بنك“جولدمان ساكس” توقعاته لسعر خام الحديد إلى 85 دولارًا للطن من 100 دولار للطن خلال الربع الرابع من هذا العام، وذلك بسبب المعروض العالمي القوي والطلب الضعيف في الصين.

وقال محللو المقرض في مذكرة، إن الأسعار من المتوقع أن تنخفض أكثر في أكتوبر بسبب ارتفاع مخزونات خام الحديد في الصين مع ضعف النشاط الاقتصادي، وسط تباطؤ حاد في سوق العقارات.

وفي بداية الأسبوع، أشار المحللون لدى“جولدمان ساكس” إلى أن أسعار خام الحديد وصلت مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبًا عند 90 دولارًا للطن، مدفوعة بالإمدادات العالمية القوية على الرغم من استقرار الطلب الصيني.

وقالوا إن أسعار المعدن الصناعي انخفضت بنحو 20% منذ يوليو، لكن الشحنات لا تزال أعلى بنسبة 2% من العام الماضي، وأضافوا أن الهند خفضت الصادرات، ولكن في غياب الطلب الكبير، فإن هناك حاجة للمزيد من خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق ودعم الأسعار.

MENAFN19092024000202011048ID1108694982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث