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داو جونز يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق - جريدة البورصة

9/19/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا

عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات جددت ثقة المستثمرين في هندسة الاحتياطي الفيدرالي هبوطًا ناعمًا لأكبر اقتصادات العالم، حيث تتراجع الضغوط التضخمية، في ظل مرونة سوق العمل، ودون ركود.

وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بنسبة 1.25% أو 522 نقطة عند 42025 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر الصناعي على الإطلاق، بعدما لامس مستوى قياسيًا بلغ 42160 نقطة خلال الجلسة.

فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 1.7% بما يعادل 95 نقطة عند مستوى قياسي قدره 5713 نقطة، وأضاف“ناسداك” 2.5% أو ما يعادل 440 نقطة ليغلق عند 18013 نقطة.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108694981

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