داو جونز يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق - جريدة البورصة

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عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات جددت ثقة المستثمرين في هندسة الاحتياطي الفيدرالي هبوطًا ناعمًا لأكبر اقتصادات العالم، حيث تتراجع الضغوط التضخمية، في ظل مرونة سوق العمل، ودون ركود.
وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بنسبة 1.25% أو 522 نقطة عند 42025 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر الصناعي على الإطلاق، بعدما لامس مستوى قياسيًا بلغ 42160 نقطة خلال الجلسة.
فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 1.7% بما يعادل 95 نقطة عند مستوى قياسي قدره 5713 نقطة، وأضاف“ناسداك” 2.5% أو ما يعادل 440 نقطة ليغلق عند 18013 نقطة.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108694981
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