الأردن..ذوو الشهيد الجازي يشكرون ويعتذرون-بيان

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدم ذوو الشهيد ماهر ذياب الجازي شكرهم للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووزارة الخارجية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية على وقفتهم معهم إثر استشهاد ابنهم، منفذ عملية معبر الكرامة.

وفي بيان مشترك مع قبيلة الحويطات، وصل خبرني نسخة منه، قدّم ذوو الشهيد اعتذارهم لكل من تسببت له العملية من تأخير أو إلغاء لمعاملة.

كما شمل البيان الاعتذار عن قبول أي تبرع أو دعم مادي لعائلة الشهيد ماهر، نافين أن يكون هناك أي حساب بنكي أو محفظة الكترونية لقبول الدعم.

وفيما يلي نص البيان:



