«همس الجليد» يقدم إشارات لتغيرات مناخية لا يمكن التنبؤ بها

صوت غامض يكشف صريراً من الجنبات المتجمدة من العالم في البداية، اعتقد علماء الزلازل أن هناك خللاً في أجهزتهم، فالإشارة التي التقطتها محطات الرصد في سبتمبر 2023 لم تتوافق مع النمط المتوقع من الترددات التي عادة ما تصاحب الزلازل أو الانفجارات البركانية. علاوة على ذلك، لم تكن هناك أي تقارير عن وقوع أحداث من هذا القبيل في ذلك الوقت.

ومع ذلك، كانت الإشارة واضحة على الشاشات حول العالم، وكانت على هيئة طنين من تردد واحد، يصدر نبضاً مرة كل 92 ثانية، وظل على حاله تلك طيلة 9 أيام. ونُسِبَت هذه الإشارة على المنتديات الأكاديمية على الإنترنت إلى كونها جسماً زلزالياً مجهولاً.

وبعد مضي عام، يعتقد علماء بتوصلهم إلى حل للغز حول ما تسبب في اهتزاز الأرض، وكان انهياراً أرضياً ناجماً عن التغير المناخي بشرق غرينلاند وتسبب في تسونامي، وظل هذا التسونامي يتخضخض داخل مضيق طيلة تسعة أيام. وأحدث التماوج المتكرر للمياه بين الضفاف الشاهقة والمتوازية وشديدة الانحدار اهتزازات أمكن سماع صوتها في القشرة الأرضية.

وتعكس هذه الحادثة كيفية إعادة تشكيل التغير المناخي لعالمنا بطرق خفية، وبصورة تدفع العلماء دفعاً إلى حدود قدراتهم الاستقصائية. وبحسب ستيفن هيكس، عالم الزلازل الحاسوبي لدى كلية لندن الجامعية، فإن ((أساليبنا العلمية القائمة لم تكن مُهيأة للتعاطي مع هذا الأمر، لأننا لم نشهد له مثيلاً من قبل)).

وتعاون هيكس مع كريستيان سفينينغ من هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند، وقادا معاً الجهود الرامية إلى فك لغز الإشارة. وتطلب التحليل، الذي نُشِرَ الأسبوع الماضي بمجلة ((ساينس))، تعاوناً بين 68 عالماً عبر 15 بلداً، مع استخدام صور الأقمار الصناعية، والرصد الأرضي، وقوة حاسوبية ضخمة ومعلومات من الجيش الدنماركي.

والمهم في الأمر ليس أن التغير المناخي يجري على قدم وساق، ولا حتى أنه يحدث بصورة أسرع من المُتوقع، بل حقيقة أن تداعيات التغير المناخي ليست دائماً واضحة أو يمكن التنبؤ بها أو يمكن قياسها أو تفسيرها. ويؤكد أننا نمضي نحو عهد جديد من عدم اليقين المناخي.

وبالنسبة للإشارة، التي لوحظت للمرة الأولى يوم 16 سبتمبر من العام الماضي، فقد سجلتها أجهزة قياس الزلازل المنتشرة جغرافياً في أوقات مختلفة، مما سمح بتتبع مصدرها في شرق غرينلاند. وقد اهتزت أنتاركتيكا، في الجانب الآخر من العالم، بفعل الحدث في غضون ساعة. واستمرت إشارة غامضة وحيدة التردد بعد ملاحظة الموجة الزلزالية الأولى.

كشفت مجموعة من صور الأقمار الصناعية للمنطقة قبل الحدث وبعده، سحابة غبارية هائلة وتغيراً بالتضاريس أعلى ممر مائي داخلي يُدعى مضيق ديكسون. كما انهار جبل، ما أسفر عن انهيار أرضي، أدى بدوره، وفق القياسات اللاحقة باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المُسيّرة، إلى سقوط 25 مليون متر مكعب من الصخور والجليد إلى داخل المضيق.

تصادف ذلك مع تقارير عن اجتياح تسونامي لموقع عسكري ومحطة بحثية يبعدان قرابة 70 كيلومتراً. وتمكنت البحرية الدنماركية من التقاط صور لما حدث في أعقاب الزلزال، بينما كانت تُبحر داخل المضيق بعد عدة أيام. ووجدت البحرية خطاً أسود بارتفاع 200 متر شكّله الركام المتساقط على نهر جليدي، ما يمثل الارتفاع الذي بلغه التسونامي الأولي.

ويتطابق الانهيار الصخري والجليدي مع النبضة الزلزالية الأولية. لكن تُرى، ما السبب وراء الاهتزازات الأطول أمداً؟ وقد تمكّن العلماء من رسم محاكاة للسيناريو المُحتمل، عن طريق نمذجة المواد التي تدفقت إلى المياه، وباستخدام بيانات عن عرض المضيق وعمقه وشكله.

وقد هوت الصخور والجليد المنهارة على إحدى ضفتي المضيق الذي يبلغ عرضه قرابة 3 كيلومترات، مما أسفر عن التسونامي الذي تسبب في موجة، تُدعى المد البحيري، تحركت في ترددات عبر المضيق. وتميل مثل هذه الموجات، إلى التبدد سريعاً، لكن نشأت هذه الموجة في امتداد من الماء يحده نهر جليدي من جانب وانحناء ضيق من الجانب الآخر.

كانت هذه الموجة الراكدة محاصرة على وجه الخصوص، ولم تتمكن من إفراغ طاقتها في المحيط الذي يبعد عنها نحو 200 كيلومتر.تشي المحاكاة بأن المياه كانت تتماوج من ضفة إلى الأخرى مرة كل 87 ثانية، ما يتوافق تقريباً مع الإشارة المرصودة. كما تشير النمذجة إلى تبدد المد البحيري بوتيرة بطيئة.

أما الانهيار الأرضي الحقيقي، الذي لم تره العين، فكان ناجماً عن ترقق الطبقة الجليدية عند سفح الجبل، مما زعزع استقرار التضاريس شديدة الانحدار. ويُعد الانهيار الأرضي والتسونامي هو الأول في شرق غرينلاند، ووقع في مسار سياحي شهير لسفن الرحلات. وأخبرني ستيفن هيكس بعمل السلطات الدنماركية على تقييم سلامة المنطقة.

وقد فحص العلماء البيانات التاريخية للزلازل بعناية، وعثروا على إشارات مماثلة وحيدة التردد في المنطقة ذاتها في البيانات التي تعود حتى عام 2016. ربما كان الصرير يصدر عن هذا الجانب المتجمد من العالم من قبل الحدث الزلزالي العام الماضي، وربما تسببت الانهيارات الأرضية الغريبة في موجات راكدة أصغر لم يلحظها العلماء من قبل. إذن، تتزلزل المنطقة الآخذة في الذوبان، وعلينا أن نشعر بالقلق فعلاً مما هو قادم.