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الذهب يلمع بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية

9/19/2024 7:31:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2571.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولاراً الأربعاء. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 بالمئة إلى 2595.90 دولاراً. وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس. ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً إلى أن يصبح استثماراً مفضلاً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 30.67 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.2بالمئة إلى 980.40 دولاراً والبلاديوم 0.48 بالمئة إلى 1067 دولاراً.

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