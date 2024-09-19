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«أرادَ» تنتهي من تشييد 986 منزلاً جديداً في «مَسار»

9/19/2024 7:31:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أنهت أراد أخيراً تشييد المرحلتين الثانية والثالثة في مسار، بضاحية السيوح في الشارقة. وقد تمت المباشرة بتسليم جميع المنازل البالغ عددها 986 في كل من كايا وروبينيا، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 50% في أحد أكثر المشاريع السكنية ابتكاراً وإثارة في دولة الإمارات. قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أراد: ((يواصل مسار استقطاب اهتمام الناس من مختلف الأرجاء، وذلك بفضل تصميمه الأخضر والمستوحى من الطبيعة. ومع إنجاز نصف هذا المجتمع حالياً، فسوف نضاعف جهودنا للانتهاء من المخطط الرئيسي كاملاً بحلول نهاية عام 2026)). وقد تولت شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة تشييد حي كايا، في حين رسا عقد إنشاء حي روبينيا على إنترماس للهندسة والمقاولات. وتم تكليف ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية بعقود التصميم والإشراف لكلا المرحلتين السكنيتين.

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