برنامج «زايد للكتاب» في اليابان.. ندوات تعزز التبادل الثقافي

أطلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، برنامجاً ثقافياً غنياً، تضمن عدداً من الأنشطة، واللقاءات، والاجتماعات والجلسات الحوارية في اليابان، كجزء من البرنامج الثقافي الدولي للترويج للجائزة، وتعزيز التبادل الثقافي والأدبي مع الشركاء اليابانيين، ودعم البحوث والدراسات عن الثقافة العربية في اللغات الأخرى.

جاء ذلك بعد اختتام النسخة الثانية من المؤتمر الذي يحمل عنوان ((ألف ليلة وليلة: رحلة عبر الزمان والمكان من أبوظبي إلى مدريد مروراً بطوكيو ولندن))، الذي نظم في 4 سبتمبر الجاري في كيئو في طوكيو، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو.

وترأس اجتماعات البرنامج الثقافي الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وعبد الرحمن محمد النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وتضمن برنامجاً ثقافياً متنوعاً، وسلسلة من اللقاءات مع شخصيات ثقافية بارزة بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات الثقافية في أبوظبي واليابان. وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: ((يعكس تنظيم هذا المؤتمر، والبرنامج الثقافي المصاحب له التزام إمارة أبوظبي الراسخ ببناء منصات ثقافية تجمع مجتمعات ثقافية متنوعة من جميع أنحاء العالم.

وتهدف سلسلة المؤتمرات هذه إلى مد جسور الحوار المبني على التسامح، والتفاهم، والاحترام، كما تعد هذه الأحداث منصة للتعريف باللغة العربية وتسليط الضوء على آدابها، وإرثها الثقافي الغني)). من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب: تسعى جائزة الشيخ زايد للكتاب إلى إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الحوار والتعاون بين ثقافات وشعوب العالم.

ويمثل تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر ((ألف ليلة وليلة)) في اليابان، إلى جانب سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى التي أعقبتها، مصدر إلهام لمزيد من المؤلفين والمفكرين والباحثين والمترجمين والطلبة لاستكشاف الثقافة العربية. وأشار إلى أن اليابان بتراثها العريق وثقافتها المميزة تربطها مع دولة الإمارات علاقات تاريخية تصل إلى نصف قرن من الزمن في مختلف المجالات لا سيما الثقافية منها.