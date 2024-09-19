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«ليالي الفن» تنطلق 7 نوفمبر

9/19/2024 7:31:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحتضن مركز دبي المالي العالمي، الوجهة النابضة بالثقافة والفنون في الدولة، النسخة الثامنة عشرة من أمسيات ((ليالي الفن))، التي ستستمر لأول مرة تسع ليالٍ، من 7 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتأتي بالتزامن مع احتفال المركز بالذكرى العشرين لتأسيسه.

تستضيف الفعالية نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تشكيل مشهد فني إبداعي يزخر بأعمال فنية فريدة.

وستعرض أمسيات ((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي وسط فضاء فني رحب، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تشمل الفنون البصرية والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم واللوحات الجدارية وورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية والموسيقى. وستجذب عامة الناس وعشّاق الفن بشكل خاص، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل مع المواهب الناشئة والمعروفة طيلة فترة الفعالية.

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