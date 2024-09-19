«مواعيد عرقوب» يحتفي بسيرة إبداع مبارك العقيلي

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، عرضاً مسرحياً بعنوان ((مواعيد عرقوب))، وهو سيرة مسرحية مونودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

حضر العرض الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبدالغفار حسين عضو مجلس الأمناء، وجمهور نخبوي من محبي الفنون المسرحية، ومن أصدقاء المؤسسة.

وعبر 40 دقيقة، قدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر ((مبارك العقيلي)) بشكل درامي، متخذاً من الفضاء المسرحي ملعباً لحركته التي اعتمد فيها على فن الإيحاء والتخيل، لينقل للجمهور عالم الشاعر الذي تنقل في مختلف مناطق الجزيرة العربية، وقد رافقته خلفية موسيقية ممزوجة بأغنيات مأخوذة من قصائد العقيلي.

وفي ختام العرض، قال الفنان عمر غباش ((أردت أن أسلط الضوء على شخصية شعرية، عاشت في أزمنة ومناخات متعددة، وعاصرت الأحداث الكبيرة التي مرت بها منطقة الخليج، وكانت شاهدة عليها وحاضرة فيها)).

ثم قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم درع العويس التذكارية للفنان عمر غباش، وتمنى له المزيد من الإبداع، وشكره على جهده في الأمانة العلمية لنقل وقائع حياة العقيلي، ووضعها تحت الضوء، ما سيكون له أبرز الأثر في الاستلهام من شخصيته، والنهل من مزايا شعره المتفرد.

وبدوره، قدم عمر غباش شكره لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لتقديم هذا العرض الأول للمسرحية في الإمارات، ولإتاحة الفرصة للوقوف على خشبة المسرح العتيد، الذي احتضن الكثير من التجارب الجميلة في المسرح والفن والموسيقى.

وقد شارك في المسرحية، إلى جانب الفنان عمر غباش، كل من: حسن يوسف مساعد مخرج، وعبد الله الشعيبي مساعد مخرج، ومحمد جمال فني إضاءة.

يذكر أن الشاعر مبارك العقيلي ولد في منطقة الرياض في السعودية، وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعمان والبحرين، حتى استقر به المقام في دبي. وقد عاش الشاعر ما بين 1875 م إلى 1955. وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين.

تميز شعر العقيلي بالجزالة، سواءً باللغة العربية الفصحى، أو الشعر النبطي، وكان له السبق في كتابة أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية، وأول قصة قصيرة. وتستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره، ومن ثم كل مراحل حياته.

ويعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ ((مواعيد عرقوب)) في الإمارات، حيث كانت قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي.