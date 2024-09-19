«فعاليات أبوظبي».. تجارب إبداعية ملهمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت ((أجندة فعاليات أبوظبي)) برنامج موسمها الجديد 2024 - 2025 تحت شعار ((تلقى نفسك فيها)) ويتضمن جدولاً حافلاً بتجارب مُلهمة من الثقافة والفنون. وتحتفي ((أجندة فعاليات أبوظبي)) هذا الموسم بالشغف والحماس مرحبة بمحبي الموسيقى والثقافة والفنون من أنحاء العالم للاستمتاع بحفلات يحييها ألمع النجوم.
وينتظر الجمهور فريق موسيقى البوب كولدبلاي، الذي يعود مجدداً في أمسية لا تنسى مع باقة مختارة من أعماله. وتواصل ليالي السعديات في دورتها الثانية التي تقام من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، إضاءة سماء جزيرة السعديات بأعذب الألحان الشرقية والغربية، حيث تستقطب هذا العام الموسيقار المصري عمر خيرت. ويقام للمرة الأولى ((بينالي أبوظبي للفن العام)) في نوفمبر. وتعود القمة الثقافية أبوظبي في ربيع 2025، موفرة منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات في المنطقة.
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