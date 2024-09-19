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«فعاليات أبوظبي».. تجارب إبداعية ملهمة

9/19/2024 7:30:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت ((أجندة فعاليات أبوظبي)) برنامج موسمها الجديد 2024 - 2025 تحت شعار ((تلقى نفسك فيها)) ويتضمن جدولاً حافلاً بتجارب مُلهمة من الثقافة والفنون. وتحتفي ((أجندة فعاليات أبوظبي)) هذا الموسم بالشغف والحماس مرحبة بمحبي الموسيقى والثقافة والفنون من أنحاء العالم للاستمتاع بحفلات يحييها ألمع النجوم.

وينتظر الجمهور فريق موسيقى البوب كولدبلاي، الذي يعود مجدداً في أمسية لا تنسى مع باقة مختارة من أعماله. وتواصل ليالي السعديات في دورتها الثانية التي تقام من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، إضاءة سماء جزيرة السعديات بأعذب الألحان الشرقية والغربية، حيث تستقطب هذا العام الموسيقار المصري عمر خيرت. ويقام للمرة الأولى ((بينالي أبوظبي للفن العام)) في نوفمبر. وتعود القمة الثقافية أبوظبي في ربيع 2025، موفرة منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات في المنطقة.

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