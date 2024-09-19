98 فيلماً في «الشارقة السينمائي 2024»

أعلنت مؤسسة فن، عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الـ 11 من مهرجان ((الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب))، التي ستقام في سيتي سنتر الزاهية، خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر المقبل، حيث تسعى ((فن)) من خلاله إلى فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام الرواد والناشئة، وتوفير منصة إبداعية قادرة على تمكينهم من عرض أعمالهم السينمائية أمام الجمهور.

وسيطل المهرجان هذا العام ببرنامج ثري بالأفلام النوعية، والفعاليات المبتكرة، الرامية إلى منح الجمهور تجربة ثقافية استثنائية، حيث سيشهد عرض 98 فيلماً، تُمثل 18 دولة، تم اختيارها من بين 1834 فيلماً من 73 دولة، من بينها زيمبابوي، التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان، الذي كشف عن اختيار فلسطين ضيف شرف نسخته الـ 11، ما يوفر لزواره فرصة فريدة للتفاعل مع أفلام السينما الفلسطينية.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير عام مؤسسة ((فن))، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان تحول إلى منصة عالمية، قادرة على تقديم إنتاجات سينمائية مهمة، تمتاز بقوة وتفرد حكاياتها وتوجهاتها ومشاهدها البصرية.