دريد لحام: أنا بخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه الفنان السوري دريد لحام رسالة طمأنة إلى جمهوره بعد انتشار شائعات حول تعرضه لأزمة قلبية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.
وكشف لحام عن استعداده لخوض مشروع سينمائي جديد يحمل اسم ((زيتونه))، تدور أحداثه حول شخصية رجل فقير يقوم بجمع التبرعات من الموظفين في بداية الشهر، لتوزيعها على المحتاجين، والعمل من قصته ويخرجه باسل خطيب، ويعكس من خلاله القضايا الاجتماعية التي تهم الشعوب العربية. وذكر الفنان السوري، في مقابلة مع الإعلامي ربيع هنيدي، أن الجمهور العربي يتطلع إلى أعمال فنية تعكس همومه وآماله.
MENAFN19092024000110011019ID1108694821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.