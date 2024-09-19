دريد لحام: أنا بخير

وجه السوري دريد لحام رسالة طمأنة إلى جمهوره بعد انتشار شائعات حول تعرضه لأزمة قلبية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكشف لحام عن استعداده لخوض مشروع سينمائي جديد يحمل اسم ((زيتونه))، تدور أحداثه حول شخصية رجل فقير يقوم بجمع التبرعات من الموظفين في بداية الشهر، لتوزيعها على المحتاجين، والعمل من قصته ويخرجه باسل خطيب، ويعكس من خلاله القضايا الاجتماعية التي تهم الشعوب العربية. وذكر الفنان السوري، في مقابلة مع الإعلامي ربيع هنيدي، أن الجمهور العربي يتطلع إلى أعمال فنية تعكس همومه وآماله.