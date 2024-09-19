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العميمي يحاضر عن «القيادة الثقافية»

9/19/2024 7:30:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة صالون الشارقة الثقافي تحت عنوان ((تحديات المسؤولية في القيادة الثقافية))، حيث استضاف الصالون الثقافي د. سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأدارت الحوار الشاعرة والأديبة شيخة الجابري، وذلك في مسرح المجلس، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

وتناولت الجلسة محاور عدة منها الرؤية الشاملة من قبل د. العميمي لأداء المؤسسات الثقافية في الدولة، الذي أكد على أن العمل الثقافي في الدولة مرتبط بمرحلتين، مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، ومرحلة ما بعد الاتحاد، حيث كان الحراك الثقافي نشطاً ومتميزاً خصوصاً في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، وكانت هناك بالفعل حركة ثقافية واضحة، لهذا، وبعد قيام الاتحاد كان هناك أساس قوي بنيت عليه المؤسسات الثقافية. وتابع: إن أهم ما يميز الثقافة في الدولة هو الشراكة بين مختلف المؤسسات بهدف تعزيز الدور الثقافي في المجتمع.

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