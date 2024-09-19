«إكسبو دبي» تحتضن حفل «هولو» الموسيقي 18 أكتوبر

يحيي السويدي العالمي، الـ((دي جي)) إريك بريدز، حفلاً فنياً فريداً من نوعه في مدينة إكسبو دبي، وذلك في 18 أكتوبر المقبل، تحت عنوان ((هولو))، حيث ينظم هذا الحفل في دبي ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، ويمثل هذا الحفل مسك ختام برامج وجلسات نسخة ((جيتكس جلوبال)) الـ44، الحدث البارز والمهم في مجال التكنولوجيا، ونشاطات الشركات الناشئة في عالمنا.

ويتميز حفل ((هولو))، الذي أبهر أفراد الجمهور بثقافاتهم العديدة في أرجاء المعمورة، بكونه يمزج بين جماليات الموسيقى، وأحدث ابتكارات التكنولوجيا العصرية، إلى جانب روائع التشكيلات والمجسمات ثلاثية الأبعاد الحافلة بملامح الجاذبية والدهشة والتشويق.

ويتضمن حفل ((هولو)) فقرات فنية متنوعة، ويتاح لأفراد الجمهور، الذين لا تقل أعمارهم عن الـ16عاماً، ويستهل مع عروض لعدد من منسقي الأغاني البارزين، والذين ستعلن تفاصيل أسمائهم ومواعيد أداءاتهم في الأيام المقبلة. وسيقدم إريك بريدز باقة من أعماله الساحرة، ليرتحل معها بجمهوره في دبي، وعلى أجنحة الألحان والتكنولوجيا إلى آفاق بهجة ومرح عامرة بالدهشة والغرابة والتشويق.

رائد تطوير الموسيقى

جدير بالذكر أن ((هولو)) يمثل أحد إبداعات إريك بريدز النابعة من بنات أفكار هذا المبدع العالمي المصنف كونه من أشهر منتجي وقادة ومطوري الموسيقى الإلكترونية، ومن أبرز منسقي الأغاني، وذلك منذ أكثر من 20 عاماً. ويشتهر دولياً بلقب: بريدا وسيريز دي، بالإضافة إلى كونه يشتهر بالتزامه في أداء العروض الحية، واستخدام التقنيات والإضاءة والليزر، لإضفاء تأثير ملهم وساحر في آن.