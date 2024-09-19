سفير التشيك: مكتبة محمد بن راشد صرح ثقافي يوحد الشعوب

استقبل معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وعلي التميمي، مدير إدارة المكتبات، جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، ومرافقه رياض قدسي، مدير أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب. وأكد كوتسكي أن مكتبة محمد بن راشد، تشكل صرحاً ثقافياً متميزاً يوحد شعوب العالم بمختلف لغاتهم.

وسلط معالي محمد المر، الضوء على العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع القطاعات والمجالات. كما أشاد بالثراء الثقافي الذي تتميز به العاصمة التشيكية براغ، واصفاً إياها بجوهرة أوروبا لما تحتويه من كنوز ثقافية وأيقونات موسيقية.

إضافة إلى مبانيها التي تجسد عراقة فن العمارة الباروكية. وأشار إلى أن المتاحف ودور الأوبرا والمسارح المتميزة، ساهمت في جعل براغ مدينة ووجهة للزوار من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف أسرارها المتفردة.

حفظ التراث

وأكد السفير كوتسكي، عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً برؤية دولة الإمارات لإثراء الحركة الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن مكتبة محمد بن راشد، تشكل صرحاً ثقافياً متميزاً يوحد شعوب العالم بمختلف لغاتهم، ويدعم تعزيز الحراك والمشهد الثقافي، إلى جانب دورها الرائد في حفظ التراث الثقافي والإنساني، من خلال العديد من مبادراتها لنشر العلم والمعرفة وتعزيز مكانة دبي كمركز ثقافي عالمي.

كما أعرب عن إعجابه العميق بالمسيرة الحضارية لدولة الإمارات وسعيها المستمر نحو التطوير واستشراف المستقبل برؤية حكيمة من قيادتها، مشيداً بدورها كمنارة للثقافة والتقدم، وما تقدمه من بيئة حيوية نابضة بالحياة.

تقارب فكري

وشدد الجانبان، على أهمية الحفاظ على صناعة الثقافة التي أصبحت تواجه الآن واقعاً مختلفاً وتحدياً كبيراً في ظل التطور التكنولوجي، وسبل الاستفادة من هذه الطفرة النوعية التي أتاحت الفرصة لإعادة صياغة واقع المعرفة للارتقاء بصناعة الثقافة والأدب، والحفاظ على الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الثقافية للنهوض بالشعوب لتساهم في التقارب الفكري بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد رياض قدسي، مدير أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، على جهود دولة الإمارات في النهوض بالثقافة ورعاية المواهب المحلية من خلال إنشاء أوركسترا محلية لتدريبها وتمثيل الدولة. كما أبرز أهمية الاستفادة من التجارب العالمية عبر تنظيم ورش تدريب بالتعاون مع دار الأوبرا التشيكية.

وخلال الزيارة، اطلع السفير كوتسكي على مقتنيات المكتبة وخدماتها ومرافقها ومن بينها مركز المعلومات والمسرح ومعرض الذخائر، بالإضافة إلى ما تحتويه من مصادر ثقافية عالمية وأخرى خاصة بالثقافة التشيكية.

والتي وصلت إلى 157 كتاباً لمؤلفين وروائيين تشيكيين، بالإضافة إلى 107 كتب مترجمة للعربية، و1343 كتاباً إلكترونياً متاحاً للقراء ومرتادي المكتبة. وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الصور التذكارية والهدايا.