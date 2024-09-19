«النشر الرقمي وتشكيل مشهد الإعلام المعاصر».. مقومات وآفاق

اختتم أول من أمس في متحف الاتحاد، النشر الرقمي في دورته الثالثة، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور حشد من الإعلاميين والمهتمين في مجالات النشر والذكاء الاصطناعي.

وتحدث في الجلسة التخصصية الأولى التي كانت بعنوان ((دور النشر الرقمي في تشكيل مشهد الإعلام المعاصر))، حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان، ومحمد الحمادي رئيس مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية رئيس تحرير موقع جسور بوست الإخباري، وأدارتها الإعلامية زينب العجمي.

بصمة

وأكد حامد بن كرم أن النشر الرقمي في الإمارات يسير بخطى ثابتة وواضحة في مختلف المجالات من بينها الإعلام، موضحاً أن النشر الورقي لا يزال يحمل بصمة واضحة في الإعلام الإماراتي والعربي.

وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة حجم الإقبال على النشر الورقي والحكم على مستقبله، دون أن تكون مطلعاً عليه عن قرب، لإدراك حجم إقبال المؤسسات، والجهات الحكومية، والخاصة، والأفراد على هذا النوع من النشر.

وأضاف: ((العديد من الصحف العالمية مثل ((الفايننشال تايمز)) وأخرى من الهند وبعض الدول الأخرى، تطبع نسخها الورقية هنا في دبي، وهذا يؤكد مدى رسوخ النشر التقليدي)).

ولفت إلى أهمية التركيز على كيفية تطوير كتابة المحتوى وتطويعه تدريجياً ليتناسب مع تطورات العصر، وانتشار مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وغيرها، مؤكداً ضرورة صياغة الخبر ورواية المحتوى بشكل يتناسب مع رغبة القارئ أو المستمع أو المتلقي بشكل عام، ما يتيح الوصول للمعلومة بأسهل وأقرب الطرق.

أهمية

من جهته أكد محمد الحمادي الدور البارز للإعلام الحكومي الورقي، وأهميته البالغة، وذلك رغم تطور مشهد النشر الرقمي.وأضاف: ((لطالما كانت وما زالت المصداقية هي العنوان الأبرز والأهم في العمل الإعلامي والذي لا يمكن للصحف الورقية أو الرسمية أن تتخلى عنه لأجل أي سبق إخباري مهما كان، وهذا بالطبع لا ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر المختلفة للأخبار والمعلومات)).