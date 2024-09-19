سلطان بن أحمد يفتتح «ملتقى الشارقة الدولي للراوي» الـ24

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس الخميس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار ((حكايات الطيور)).

وذلك في مقر المعهد بالمدينة الجامعية بالشارقة، ويستمر الحدث حتى 23 سبتمبر الجاري. وألقى الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، في مستهل الحفل كلمة أكد فيها استمرار المعهد في السير على النهج الثابت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء ركائز تراث شعبي محلي أصيل نابع من القيم والموروث الأصيل لدولة التسامح والحضارة.

وأشار المسلم إلى اعتزاز إمارة الشارقة بالتراث الإماراتي باعتباره جزءاً حيوياً وأساسياً من الهوية المحلية الإماراتية، وعلامة بارزة على رقي الإنسان الإماراتي واعتزازه بجذوره الأصيلة، وأن الإنجازات المتحققة في هذا المجال تسلط الضوء على الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا التراث، وترجمة لتطلعات وطموحات سموه السديدة في تحقيق تميزه وتطوره.

وشاهد سموه والسادة الحضور عرضاً فنياً تناول نشأة وتاريخ ملتقى الراوي وحكاياته المتنوعة على مدار الـ24 عاماً، إضافة إلى أهمية حكايات الطيور وأبرز إصداراته ودوره في ترسيخ ثقافة ومكانة الراوي، وتعزيز دور الملتقى في نقل القيم والتقاليد للأجيال المقبلة.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم مجموعة من الرواة من أصحاب الإنجازات والآثار المتميزة، معرباً سموه عن تقدير الشارقة لدور الرواة في التراث الشعبي المحلي العالمي، ومثمناً سموه ما قاموا به من إنجازات متميزة في هذا المجال.

وتجول سموه في أروقة الملتقى مستمعاً سموه إلى شرح مفصل حول تطور الملتقى وأهميته على مدى 24 عاماً من العطاء، ودوره الحيوي في ترسيخ مكانة الراوي والحفاظ على هذا التراث الشفهي الغني، إلى جانب جهوده المستمرة لتعزيز دوره في نقل القيم والتقاليد عبر الأجيال، كما اطلع سموه على الأجنحة المشاركة في الملتقى، ومعرض ((حكايات الطيور)) الذي يسلط الضوء على دور الطيور في التراث الإماراتي والعربي والعالمي.

وستقام خلال أيام الملتقى 160 فعالية تتضمن ورشاً وعروضاً مسرحية وأمسيات علمية تراثية، حيث تضم ورش الملتقى 37 ورشة بينها: ورشة بيضة العنقاء، وعش الرابية، وغيرها.