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قراصنة حصلوا على فدية قياسية بـ 75 مليون دولار

9/19/2024 7:30:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حصل قراصنة نفذوا هجوماً إلكترونياً ضد شركة ((سينكورا)) لتوزيع الأدوية على 75 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يتم دفعه على الإطلاق في جريمة ابتزاز إلكتروني، حسبما أفادت مصادر مطلعة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن المبلغ الذي تم دفعه بسبب اختراق بيانات شركة ((سينكورا)) تم على ثلاث دفعات بالبتكوين في مارس الماضي. وكان مبلغ الفدية المطلوب في البداية 150 مليون دولار، وفقاً لاثنين من المصادر. وعلمت شركة ((سينكورا)) لأول مرة بسرقة البيانات من أنظمتها في فبراير الماضي، وفقاً لملف للجهات التنظيمية. وقال ممثل عن ((سينكورا)) إن الشركة لا تعلق على شائعات أو تكهنات. وأضاف إن الشركة تلتزم بالمعلومات المتاحة بشكل علني، مشيراً إلى تقرير ربع سنوي صدر في يوليو وشمل النفقات التي تحملتها الشركة بسبب مشكلة تتعلق بالأمن الإلكتروني.

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