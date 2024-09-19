قراصنة حصلوا على فدية قياسية بـ 75 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل قراصنة نفذوا هجوماً إلكترونياً ضد شركة ((سينكورا)) لتوزيع الأدوية على 75 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يتم دفعه على الإطلاق في جريمة ابتزاز إلكتروني، حسبما أفادت مصادر مطلعة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن المبلغ الذي تم دفعه بسبب اختراق بيانات شركة ((سينكورا)) تم على ثلاث دفعات بالبتكوين في مارس الماضي.
وكان مبلغ الفدية المطلوب في البداية 150 مليون دولار، وفقاً لاثنين من المصادر. وعلمت شركة ((سينكورا)) لأول مرة بسرقة البيانات من أنظمتها في فبراير الماضي، وفقاً لملف للجهات التنظيمية.
وقال ممثل
عن ((سينكورا)) إن الشركة لا تعلق على شائعات أو تكهنات. وأضاف إن الشركة تلتزم بالمعلومات المتاحة بشكل علني، مشيراً إلى تقرير ربع سنوي صدر في يوليو وشمل النفقات التي تحملتها الشركة بسبب مشكلة تتعلق بالأمن الإلكتروني.
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