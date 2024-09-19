ارتفاع الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية بالمنطقة

برزت المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية كقوة رائدة في سوق العقارات العالمية، حيث لاقت رواجاً وإقبالاً لدى الأفراد أصحاب الثروات العالية، الذين يقدرون بدورهم جودة التفاصيل، والحصرية والخدمة المميزة.

وقد شمل هذا النجاح مناطق رئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط، التي حجزت على مدار السنوات الأربع الماضية مكانتها في سوق العقارات الفاخرة.

نرى الآن أن مدناً عالمية مثل دبي وميامي وبانكوك، أصبحت مراكز رئيسية لنمط المعيشة الفاخرة ذات العلامات التجارية، مدفوعة بقوة الطلب من قبل العملاء الأثرياء، الذين وضعوا الأولوية للخدمة واسم العلامة التجارية قبل السعر.

لعبت شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في هذا المجال دوراً محورياً يقوم على دعم وتوسع سوق العقارات ذات العلامات التجارية العالمية، مستفيدة من قاعدة عملائها الواسعة، ممن يبحثون عن القيمة العالية والتميز.

في دبي كنا محظوظين بقيادة هذا القطاع، ووضع معايير جديدة لأسلوب العيش الفاخر، حيث كان فريقنا المكون من أفضل الخبراء العقاريين له الدور القيم في جذب العملاء المهتمين بهذا النوع من العقارات الاستثنائية ذات العلامات العالمية.

بدأت رحلتنا في هذا المجال ونجاحنا من خلال إطلاق مشروع فور سيزونز برايفت ريزيدنسيز جميرا، ذلك في الربع الأخير من عام 2020، وهو المشروع الذي وضعنا من خلاله معياراً جديداً للفخامة في المنطقة.

وكان التحدي في تلك الفترة مرهوناً بالآثار، التي خلفتها جائحة ((كوفيد 19))، إلا أننا استطعنا تقديم مثال لا يمكن إنكاره عن النجاح المبهر، حيث تم بيع المشروع بسرعة، وخلقنا نموذجاً جديداً في سوق العقارات الفاخرة.

بعد هذا النجاح واصلت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي الريادة في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، حيث تتولى حصرياً مبيعات مشاريع مرموقة مثل باكارات ريزيدنسيز، سوفيتيل ريزيدنسيز، نوبو ريزيدنسيز، وريتز كارلتون ريزيدنسيز، كلها أمثلة حاضرة من بين مشاريع أخرى كثيرة، تمثل القيمة الحقيقية في السوق.

إن عوامل جذب الأثرياء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتلخص فقط في جمالية المساكن ذات العلامات التجارية العالمية، بل تضمنها عوامل أخرى مثل الأمان واللوائح الضريبية المواتية، ورفاهية الأسرة، والتعليم من الدرجة الأولى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى العديد مما يجعلها وجهة مثالية.

إن الأسعار والتكاليف المرتفعة في هذه المساكن مبررة نظراً لأسلوب الحياة الاستثنائي الذي توفره، حيث تقوم الشركات المطورة لهذه المشاريع بالاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم معايير عالية من الضيافة والخدمات، وتلبية احتياجات العملاء، الذين يبحثون عن إقامات أكثر سلاسة على مدار اليوم، دون الحاجة إلى طلب أي خدمات من شركات أخرى خارجية.

نحن نتطلع إلى المستقبل مع توقعنا أن يكون هناك طلب متزايد على مثل هذه العقارات في أبوظبي. ستشمل الموجة التالية من المساكن الفاخرة للغاية المساكن ذات العلامات التجارية والعقارات المطلة على الشاطئ، والتي تلبي التطلعات الأكثر تفضيلاً لأغنى الأفراد في العالم.

إن استقرار الطلب في هذا القطاع مدعوم بواقع، مفاده أن عملاءنا لا يتأثرون بالأسعار، فتقلبات السوق لها تأثير ضئيل على قراراتهم. هذه المرونة تضع سوق المساكن ذات العلامات التجارية في وضع يسمح لها بالنمو المستمر، خاصة مع توسعنا في مناطق جديدة مثل أبوظبي، حيث يستمر الإقبال على تجربة المعيشة الفاخرة في الارتفاع.