«الفرسان» مكانك هناك!

أكمل شباب الأهلي منظومة التميز لفرق الإمارات في بداية مشوار البطولة الآسيوية بجناحيها: النخبة، وآسيا (2) عندما حقق الانتصار على فريق الحسين الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف معلناً صدارته المبكرة لمجموعته. ولأول مرة مع انطلاقة هذه البطولة نحقق في جولتها الأولى هذا الرصيد الوافر من النقاط الذي بلغ 10 نقاط من 12، حيث حقق فريقا الشارقة وشباب الأهلي العلامة الكاملة في آسيا 2، وحقق الوصل العلامة الكاملة في ظهوره الأول بالنخبة، بينما اكتفى حامل اللقب الزعيم العيناوي بنقطة واحدة انتزعها من السد القطري.

وحقيقة الأمر أن فرسان شباب الأهلي بهذا العرض الملفت أمام الفريق الأردني أثبت أن مكانه ليس آسيا 2 بل مكانه هناك في بطولة النخبة، ولعلني أعلنها لأول مرة أن شباب الأهلي تعرض لظلم بين من الاتحاد الآسيوي في المرحلة التأهيلية لبطولة النخبة عندما فرض عليه ضرورة الفوز في مباراتين وليس مباراة واحدة.

وكان الأمر الغريب يبدو في أن يلعب شباب الأهلي المباراتين خارج ملعبه في إيران ثم في قطر، في مقابل مباراة واحدة لمنافسيه، وهما جالسان مستريحان على أرضهما وبين جماهيرهما!! معلوم أن الاتحاد القاري فعل ذلك كون أن قطر وإيران تتفوقان علينا في نقاط الترتيب، لكن هل من العدل أن ندفع الثمن ذهاباً وعودة وخارج الأرض، في مقابل تدليل للآخرين، لو كان هذا هو النظام فهو مجحف، ولو كانت اللوائح فهي غير عادلة وتحتاج لتعديل!!

عموماً أمام شباب الأهلي فرصة متاحة بهذا الفريق القوي وبهذه التخمة من النجوم أن يعلن عن نفسه مرشحاً أقوى للمنافسة على اللقب، وأعتقد أن الفريق الذي من الممكن أن ينافسه هو الشارقة بعد هذه العروض القوية داخلياً وخارجياً.

آخر الكلام

لم يعب الأهلي في ثلاثية البداية التي كانت من الممكن أن تكون ستة، سوى إحساسه بنفسه وثقته الزائدة، وهي أمور لا تحبها كرة القدم، دير بالك!!