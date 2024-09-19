لا أحد يمكنه أن يناقش أو يعترض على أن تربية الأبناء هي مسؤولية الوالدين أولاً وأخيراً ((طبعاً في حالة وجودهما لأن هناك حالات يتعذر فيها وجود الوالدين لأداء هذا الدور))، ومن ثم يأتي أشخاص وجِهات أخرى كأطراف يقع عليها جزء من المسؤولية، وعليه فلا شيء يمكن أن يتقدم أو تكون له الأولوية أو الأهمية على الأبناء.

إن الاعتذار بأعباء العمل وانشغالاته، والحياة الاجتماعية والتزاماتها، ووجود مربين وخدم ومدارس أجنبية راقية و.. إلخ، ليس سوى محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية والمهمة الأولى، حيث لا يمكن لأي مربية غريبة، أو مساعدة أجنبية أن تكون أماً بديلة، فما بالنا أن تكون أماً من الأساس!

اليوم، وبعد أن تفشت بين الصغار والمراهقين والشباب الكثير من السلوكيات المنحرفة، والتصرفات السيئة، وابتعدوا تماماً عما يريده الوالدان والأسرة، التي فقدت بالتالي سيطرتها على هذا الجيل بعد أن أهملت دورها وإشرافها ومسؤوليتها، اليوم يتبادل الجميع اتهامات الإهمال، وكلٌّ يشير للآخر بأنه السبب وراء دمار الأجيال الصغيرة، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك!

باختصار شديد لا شيء يتقدم على مهمة التربية بالنسبة للأم، فطالما ارتضت أن تكون أماً فعليها أن تتقن هذا الدور لأنه الدور الأساسي الذي خلقت لأجله، لا خطأ في أن تعمل وتتمكن وتنال أعلى الشهادات، وتعتلي أرفع المناصب، ولكن كل ذلك يأتي لاحقاً بعد قيامها بواجبها كأم ومربية، وإلا فأي تقدم وأي تمكين وأي حقوق تنالها المرأة وتتباهى بها وهي تصول وتجول بين مكاتب العمل وأروقة الاجتماعات وقاعات المطارات ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما ينغمس صغارها في أكثر السلوكيات انحرافاً؟

وما الإنجاز الذي يمكن أن تتباهى به أي امرأة تترك أبناءها بين أيدي مربيات يتساهلن معهم حتى يصلوا إلى إدمان المواقع الإباحية على الإنترنت، ومعرفة أشخاص لا يدري أحد عنهم شيئاً ولا ماذا يعلمون الأبناء، حتى نصل لتعاطي المخدرات، وإهمال الدروس والمدرسة، عندها لا يفيد اتهام الإنترنت والإعلام وتحميل المدرسة المسؤولية.. عندها على الأم أن تتحمل نتيجة أخطائها كاملة، وليست الأم فقط، فالأب مسؤول هو الآخر وبنفس الدرجة!