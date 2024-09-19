معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟

العمليات الأمنية للاختراق ((السيبراني الدموي)) الإسرائيلي لـ ((حزب الله))، تتعدى كونها عمليات استخبارية نوعية لجهاز الموساد الإسرائيلي.

العملية في تخطيطها وتنفيذها، لها هدف استراتيجي واضح ومخطط له مسبقاً، وهو ((هز هيبة ومكانة حزب الله))، كحركة مقاومة تعيش على رصيد انتصاراتها السابقة في حرب الـــ 2006.

((هز الهيبة)) ((تحطم الثقة)) ((إضعاف الصورة الأمنية)) أمام جمهور الحزب من ناحية، وتعظيم صورة كفاءة ((الموساد)) أمام الرأي العام الإسرائيلي من ناحية أخرى.

فلنتأمل كيف خططت إسرائيل للعملية:

1 - منذ خمسة أشهر، يتابع ((الموساد)) عملية الشراء الإيراني لأجهزة البيجر ((5 آلاف جهاز)).

2 - تم اختراق شركة التصنيع المجرية في بودابست، ووضع لوحة متفجرة بزنة 3 غرامات.

3 - استقبل ((حزب الله)) الأجهزة باطمئنان وبأمان، على أساس أنها آتية من الحليف الأكبر ((إيران)).

4 - بعد حادث تفجير ((البيجر)) في لبنان على الجبهة والضاحية وبيروت وسوريا، بدأت العملية الثانية.

5 - الفصل الثاني، كان تفجير ((الوكي توكي))، وهو صناعة يابانية، عمرها عشر سنوات في الأسواق.

6 - هذه الأجهزة كانت للربط والنداء بين الأجهزة الأمنية، ومعظم الذين يستخدمونها من ((قوات الرضوان))، وهي قوات النخبة العسكرية للحزب، ومعظمهم – الآن – على الخطوط المتقدمة لجبهة القتال.

التكنولوجيا المستخدمة، هي عبر ((التفجير السيبراني))، من خلال تحميل طاقة ضغط سيبرانية لا تحتملها بطاريات الأجهزة، فتؤدي إلى التفجير.

المهم في هذا الأمر، أن توقيت الضربة كان معداً مسبقاً، بحيث يأتي مفاجئاً في اليوم التالي للضربة الأولى، التي كان الحزب يعتقد أنها الضربة الوحيدة والكافية.

هدف الضربة، تجريح صورة قدرة الحزب، وإهانة كل إجراءاته الأمنية أمام جمهوره.

وكأن ((تل أبيب)) تريد أن ترسل رسالة قاسية للضاحية، مفادها:

((ضربناكم بالأمس، وضربناكم ثانية اليوم، ويمكن أن نضربكم مرة أخرى بقوة أكبر.. غداً!!)).