نتساءل ما بال بعض منشآت القطاع الخاص العاملة في الدولة تنتهج نهجاً مخالفاً وتصر على السير في الاتجاه المعاكس لقرارات إدارية وزارية، تدعي الالتزام في العلن وفي الخفاء حدث ولا حرج، خاصة في ما يتعلق بتوظيف المواطنين من الخريجين وغيرهم في مؤسسات القطاع الخاص على الرغم من كثرتها وكثرة العاملين فيها من غير المواطنين، بل لا تتوانى في ضرب كل ذلك عرض الحائط وتعمد إلى ((التوطين الصوري))، الذي يعد مخالفة لسياسات وقرارات التوطين، وتترتب عليه عقوبات قانونية.

ولطالما حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الكوادر الوطنية وشركات القطاع الخاص من الوقوع في مثل هذه المخالفة، فهما ضلعاها وتواطؤهما يقصم الجهود الرسمية لإيجاد فرص وظيفية في هذا القطاع الواسع والمتنوع الذي يستوعب العشرات بل مئات الآلاف ويرفض توظيف المواطنين وكأن بهم علة.

والحقيقة المرة أن هذه الممارسات ليست وليدة حالة أو حاجة، أو لسبب بديهي يدعو لذلك، بل هو سلوك قديم تسلكه مؤسسات في هذا القطاع تهرباً من المواطن، وتقفل الباب في وجهه، ولطالما اتخذت السلطات إجراءات إدارية بحق هؤلاء، بل والأمر من ذلك أن ضمن هذه المؤسسات التي تتورط في هذه المخالفات مؤسسات تعود ملكيتها للمواطنين، تقدم للجهات المعنية برقابة سوق العمل، والتأكد من تطبيق قرار التوطين ملفات غير حقيقية، ((توظيف صوري)) مقابل مبلغ مالي يقدم لطالب الوظيفة ليكون بذلك مساهماً في المشكلة، وأحد طرفي المخالفة.

ومؤخراً شهدنا إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي عن ضبط 1818 منشأة خاصة عينت 2784 مواطناً تعييناً ((صورياً)) خلال عامين، متحايلة على مستهدفات التوطين.

وهذا ما يخالف قرار التوطين، ولا بد أن يكون هناك حديث آخر في هذا الأمر. فعلى الرغم من مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص لدعم رواتب المواطنين العاملين إلا أن البعض مستمر في مخالفة القرارات، متجاهلين ما يحققونه من أرباح ومكاسب، ومتناسين أن الخدمات المتاحة لهم هي سبب في نجاح أعمالهم واستثماراتهم ومضاعفة رؤوس أموالهم، فأصبحت المساهمة في قرارات استراتيجية حقاً للمجتمع عليهم، دون منة، ولكن وقد أثبتت الأيام بقاء البعض على موقفه، فليس أقل من زيادة قيمة الضريبة المضافة عليهم.