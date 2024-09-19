الوقاية خير من العلاج

تغيرت نظرتي إلى أجهزة الاتصال والتقنيات الحديثة، من بعد كل الذي حدث في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، انقلبت مشاعري من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، زال ذلك الحب الطاغي للهاتف المشحون والجاهز للقيام بمهامه الكبيرة، وأصبح الشاحن مثل العقرب تخاف من لدغته في أي لحظة، وأعدت ترتيب أوضاع كل ما يحيط بي، وأوصيت الذين يهمونني بفعل ما فعلت.

ليس جبناً أو خوفاً أو ((فوبيا)) جديدة أبداً، إنها ردة فعل طبيعية، ولا أعتقد أنها راودتني دون الآخرين، ولا نستثني أحداً منهم، فاليوم كلنا محاطون بالأجهزة والبطاريات والشواحن، وكلنا مررنا بتجارب مع سخونة الهاتف أو جهاز الكمبيوتر النقال أو ((الآيباد)) أو آلة الحلاقة، وكنا نمرر المسألة ونستهين بها، ولكن بعد الاستخدام القاتل من عصابات السياسة يجب علينا الحذر.

فتح بنيامين نتانياهو الباب على مصراعيه، وهو الأستاذ في فنون الإجرام، وقدم درساً مجانياً لعصابات الابتزاز والمتاجرة بالممنوعات وتهريبها، وفتح أعين القراصنة الذين يديرون الحرب السيبرانية منذ سنوات عبر الاختراقات وسرقة الحسابات وتزييف الهويات، ونتوقع أن تظهر إلى العلن قريباً تطبيقات وبرمجيات مشابهة لما تملكه إسرائيل وجربته ضد أتباع نصر الله.

المجرم يتبع المجرم، والعصابة تتبع أسلوب العصابات الأكثر تطوراً منها، والعالم بحاجة إلى حصانة من هذا الفكر الإجرامي، ومع اقتناعنا التام بأن هناك من وفر تقنية التفجير لإسرائيل، لا نأمل تحركاً دولياً من الكبار أو من الأمم المتحدة المغلوب على أمرها، لهذا ستكون الحصانة ذاتية، كل دولة تتخذ من الإجراءات القانونية ما يحميها ويحمي مواطنيها، تماماً كما فعلت الدول في الجانب الغذائي والدوائي.

ووفرت أجهزة وطنية للرقابة والفحص، ومطابقة المعايير قبل الترخيص، ونجحت في الحد من دخول الضار والمغشوش والمزور، وما حدث لأجهزة الاتصال والتلاعب القاتل في محتواها يدعو للاحتياط، واتخاذ قرارات وقائية عاجلة، فالوقاية المسبقة خير من العلاج اللاحق.