السياحة الدولية تتعافى خلال 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعادت السياحة الدولية 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا، وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.
وكشف أحدث مؤشر صادر عن منظمة السياحة العالمية أن هناك حوالي 790 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حول العالم بزيادة 11% مقارنة بعام 2023.
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