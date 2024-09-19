السياحة الدولية تتعافى خلال 2024

استعادت السياحة الدولية 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا، وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.

وكشف أحدث مؤشر صادر عن منظمة السياحة العالمية أن هناك حوالي 790 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حول العالم بزيادة 11% مقارنة بعام 2023.

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