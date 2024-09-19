«هايسنس» تفتتح مركزاً للبحث والتطوير في «دبي للإنترنت»

أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية ((هايسنس)) المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية رسمياً عن افتتاح مركزها المتقدّم للبحث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، وذلك بهدف ابتكار حلول صديقة للبيئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج دبي للبحث والتطوير.

وقد أقيم حفل افتتاح مركز البحث والتطوير الجديد بحضور الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد وزين زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شاندونغ؛ وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وجيا شاوكيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ((هايسنس))؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وجيسون أو، رئيس شركة ((هايسنس)) الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.

ويُعدّ هذا المركز إنجازاً بارزاً على صعيد التزام شركة ((هايسنس)) بتنمية وتطوير قطاع الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بما يعزّز القدرة على الابتكار.

وسوف يسهم مركز ((هايسنس)) الجديد في مدينة دبي للإنترنت - وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها التي تسهم في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة منذ 25 عاماً - في توفير المنتجات التي تلبّي بالتحديد احتياجات العملاء على مستوى المنطقة وتفضيلاتهم، بدءاً من التكيّف مع الظروف المناخية وصولاً إلى مراعاة العادات الثقافية، لضمان تجربة مستهلك لا مثيل لها.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت: ((تحظى دبي بمكانة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتحقّق يوماً بعد يومٍ أثراً إيجابياً ملموساً في عالمنا. ولطالما كان التميّز الركيزة الأساسية لنجاح مدينة دبي للإنترنت التي تضم أكثر من 3,500 عميل من أبرز الشركات التقنية في العالم يعمل بها 29,500 موظف متخصص.

ويسهم افتتاح المركز في مدينة دبي للإنترنت في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال تسعى بشكل دؤوب إلى تعزيز شراكتها مع أهم صُناع التكنولوجيا للمشاركة بدور مؤثر في بناء المستقبل ودفع مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير)).

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