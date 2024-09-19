%30 من الإماراتيين يتقبلون قيام الذكاء الاصطناعي بمهام التسوق والاتصالات نيابة عنهم

وافق 30 % من الإماراتيين المشاركين في استطلاع أجرته شركة ((دنتسو)) بعنوان ((رؤية المستهلك 2035: عصر التحول من البصيرة إلى الاستشراف))، على فكرة الحصول على نسخة من أنفسهم بالذكاء الاصطناعي بحلول 2035، للقيام بمهام التسوق والاتصالات نيابة عنهم، حسب ما ذكر موقع ((كامبين إم إي)).

واستطلعت الدراسة آراء 30 ألف شخص في عدد من الدول منها الإمارات، وفحص الاتجاهات طويلة الأجل التي تشكل مستقبل التكنولوجيا والثقافة والمستهلكين والعلامات التجارية، بحلول 2035. وكشف الاستطلاع أيضاً أن هناك مستوى متزايداً من قبول المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي لعدد متزايد من أنشطة الإدارة والتسوق التي يديرها الذكاء الاصطناعي نيابة عنهم.

وبحسب نتائج المسح، سيشهد العقد المقبل انتشار ((حراس الذكاء الاصطناعي)) الذين سيعتمد عليهم المستهلكون في عمليات الشراء المتكررة، وفحص الإعلانات والعروض الترويجية التي ترسلها الشركات، والمشاركة في مجموعات نيابة عنهم، ليتمكنوا من تحديد تفضيلاتهم للعلامات التجارية بسهولة أكبر.

وهذا يعني أيضاً أن العلامات التجارية ستحتاج إلى أن تصبح أكثر إدراكاً لجذب انتباه المستهلكين في الواقع المفلتر بالذكاء الاصطناعي والمعاد تشكيله ثقافياً في الأفق.

وقال أليكس جينا، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة ((دنتسو)) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن نتائج الدراسة توضح أننا ندخل عصراً جديداً من التحول في التكنولوجيا والثقافة وسلوك المستهلك. والمثير للاهتمام بشكل خاص هو كيف أن الإمارات والسعودية برزتا كقادة عالميين، حيث أصبح المستهلكون هنا أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاحتضان التغييرات الجذرية التي تجلبها هذه التقنيات إلى الحياة اليومية. إنها لحظة فخر أن نرى المنطقة تقفز إلى المستقبل.

ويتفق أكثر من ثلث المستهلكين في دول مجلس التعاون بقوة على أن حصة كبيرة من قرارات التسوق الخاصة بهم اليوم تتأثر بالمزاج الذي يكونون فيه وقت الشراء. كما تظهر الدراسة أن معظم المستهلكين يتمنون أن يكونوا أكثر اندفاعاً في البحث عن التجارب التي تثير المشاعر.

إضافة إلى ذلك، هناك تعبير متزايد عن الفردية متجذر في مسألة حماية البيانات والخصوصية، حيث يؤكد نصف المستهلكين في الإمارات والسعودية بقوة أنهم يمتلكون حقوق الطبع والنشر للبيانات الشخصية التي تجمعها العلامات التجارية والمنصات. وقال طارق الداعوق، الرئيس التنفيذي لشركة ((دنتسو)) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يجب على قادة الأعمال وبناة العلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة البدء في الاستعداد لهذا المشهد المتطور اليوم، والاستفادة من التكنولوجيا والإبداع.

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