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اتحاد غرف دول «التعاون» يبحث في الشارقة تعزيز التكامل ودعم القطاع الخاص

9/19/2024 7:30:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس في مقرها الاجتماع الـ64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس الاجتماع فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، وعبدالله العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب مشاركة رؤساء الغرف الخليجية.

وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ومجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ونورة السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.

وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار، كما تم اختيار صالح الشرقي من دولة قطر الشقيقة، أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

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