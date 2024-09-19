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الإمارات تعزز التعاون السياحي مع غواتيمالا

9/19/2024 7:30:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك على هامش المشاركة في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، والذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار ((رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية)).

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.

وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة، تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك، من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما. وأشار الجانبان إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات، التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لا سيما ((الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031))، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

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