غرف دبي تستعرض آفاق تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية

نظمت غرف دبي الدورة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية ((لقاء السلك الدبلوماسي))، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى الإمارات، لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين دبي والعالم.

وقامت غرف دبي خلال الفعالية بتسليط الضوء على فرص وآفاق الإمارة، واستعرضت أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التزام دبي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الدولية، وتطوير قنوات الحوار والتواصل مع مجتمعات الأعمال حول العالم.

دور محوري

وخلال كلمته ضمن الفعالية، أكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الدور المحوري، الذي يلعبه السفراء والقناصل العامون والملحقون التجاريون في تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح دبي.

وشدد على أهمية إنشاء شبكة قوية من العلاقات البناءة، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار، وقال: نواصل تعزيز شراكاتنا الدولية بدعم من شبكة متنامية توسعت لتضم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 55 من مجالس الأعمال، التي تمثل جنسيات المستثمرين، وقمنا بتنظيم 59 اجتماعاً مع مجالس الأعمال خلال النصف الأول من 2024.

ونحرص على توسيع دورها وزيادة عددها لتفعيل مساهمتها في تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية. وتلعب شبكة مكاتبنا الخارجية، التي تضم 31 مكتباً حول العالم دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات والشركات، وتعزيز حركة التجارة، بالإضافة إلى تحفيز الاستفادة من الفرص الواعدة عالمياً.

ونوه بأهمية التواصل والتعاون في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، قائلاً: ((إن علاقاتنا الوطيدة تفتح عالماً واسعاً من الفرص، مما يسهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي وكل الدول التي نتعاون معها)).

وأعرب عن امتنانه للدور الكبير الذي يلعبه السلك الدبلوماسي ومساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي وأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعريف الشركات في الأسواق العالمية بالفرص الاستثنائية، التي تزخر بها الإمارة.

واختتم قائلاً: ((تفخر غرف دبي بدورها الريادي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في الإمارة. وتشكل لقاءاتنا السنوية مع السلك الدبلوماسي، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي ننظمها على مدار العام، منصات مثالية للتعرف أكثر على الاقتصاد الديناميكي للإمارة، وبيئة الأعمال المواتية فيها، ومناقشة التوجهات الاقتصادية الرئيسية، ووضع أسس النمو المشترك والمستدام)).

اتفاقيات شراكة

وشارك في لقاء السلك الدبلوماسي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان ((آفاق جديدة: توسيع دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي)).

وتمحور النقاش خلال الجلسة حول أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع آفاق التجارة، وتعزيز العلاقات الدولية للإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال، كما سلط الضوء على الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقيات، وكيف يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على التوسع التجاري للدول.

وقال: ((يعكس برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 إيمان الدولة بأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي)).

وأضاف: ((من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة تحت مظلة البرنامج، الذي يضمن تعميق علاقاتنا مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة الاقتصاد الدولي حول العالم، فإننا نوفر ثروة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص في الدولة، ونحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار)).

وأكد أن النمو القياسي غير المسبوق في تدفقات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، واستمرار الاتجاه الصاعد للصادرات الإماراتية عاماً بعد عام تثبت أن استراتيجية الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، التي تتبناها الدولة تؤتي ثمارها، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوابة عالمية لتحفيز تدفق التجارة الدولية حول العالم، ومركزاً لوجستياً عالمياً يعزز مرونة واستدامة التجارة الدولية.

واستعرض محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسلطاً الضوء على أبرز مبادرات وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.

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