3500 علامة تجارية تشارك في «جيتكس جلوبال» 14 أكتوبر

تستعد 3500 من أبرز العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم، والتي تستثمر في حلول الذكاء الاصطناعي، للحضور إلى مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، للمشاركة في ((جيتكس جلوبال 2024))، أضخم حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

ويجمع المعرض والمؤتمر المرتقب، أضخم مجتمع للتكنولوجيا في العالم، والذي يضم الخبراء والمؤسسين والمستثمرين، وصولاً إلى قادة الحكومات، وكبار المديرين التنفيذيين، بهدف استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومناقشة سبل تضافر الجهود، وإطلاق تعاونات رئيسة لتحفيز التقدم المستقبلي في هذا القطاع.

وساهم الارتفاع العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي، والمدفوع بالطلب المتزايد على الصناعات الرقمية الناشئة، بدءاً من الصحة الرقمية، والتمويل المستقبلي، وصولاً إلى الأمن السيبراني والخدمات العامة، في إطلاق سباق بين الشركات لتأمين أصحاب الخبرات والمتخصصين، والحفاظ على وتيرة الابتكارات التكنولوجية المتواصلة، وضمان موقع بارز في المقدمة بين الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت أبحاث ((جولدمان ساكس))، أن يصل الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار، بحلول 2025، في حين أفادت تقارير ((بلومبرغ)) بأن القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي التوليدي وحده، قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2032.

ويحظى هذا النمو بدعم واهتمام هائل على نطاق واسع بين القادة العالميين، حيث تعتبر حلول الذكاء الاصطناعي أداة حيوية على نحو متزايد، لدفع الإنتاجية المحسنة، وتحقيق مستويات أعلى من النمو. وكان توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة ((بريسايت)) للذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي، قد تحدث أثناء مشاركته مؤخراً في بودكاست جيتكس تيك ويفز، قائلاً:

نشهد في الوقت الحالي اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وخلال خمس أو عشر سنوات، سيصبح أكثر ذكاءً، وعند ذلك، سيتمتع بمستوى أعلى من الكفاءة، ويضمن سُبلاً أفضل للإجابة عن الأسئلة الصعبة والمعقدة. وفي المقابل، يهدف ذلك إلى تحسين المجتمع والعالم الذي نعيش فيه.

وبعد أن تجاوزت العديد من الأسواق العالمية، كانت استجابة الإمارات، التي شهدت نجاحاً متزايداً، باعتبارها وجهة عالمية لصناعة الذكاء الاصطناعي، قائمة على أجندة حكومية قوية وطويلة الأجل، بهدف توظيف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، لتمكين الأفراد والمجتمعات والمنظمات.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤيتها الثاقبة لتكون دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، استثمرت الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والطاقة والسياحة والتعليم.

وفي دبي، أظهرت القيادة التزاماً عميقاً بجعل الإمارة أسرع مدينة في العالم، وأكثرها مرونة وجاهزية للمستقبل، من خلال إطلاق خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى تسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنظر في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال إضافة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار)، سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، وتعزيز الإنتاجية بنسبة 50 %، من خلال اعتماد الحلول الرقمية.

وباعتباره أضخم حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، يتوافق ((جيتكس جلوبال 2024)) بقوة مع اقتصاد الإمارات، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تعد دبي أسرع مركز دولي نمواً لخبراء الذكاء الاصطناعي والقادة والأكاديميين والأصوات البارزة في الصناعة.

ويضم الحدث الرئيس أقوى عمالقة التكنولوجيا، الذين يقودون ديناميكيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مثل أدوبي، وعلي بابا كلاود، وإيه دبليو إس، وبيلدر إيه آي، وديل، وجي 42، وغوغل، وإتش بي إي، وآي بي إم، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وأوبن إيه آي، وأوراكل، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.

كما تستعرض الشركات والمؤسسات الرائدة في الشرق الأوسط، التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، وعرض التكنولوجيا المحلية في المنطقة للعالم، مثل بريسايت، واتصالات والمزيد، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و((خزنة)) منتجاتها وابتكاراتها في المعرض.

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