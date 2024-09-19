تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا يتضاعف 100 مرة خلال سنوات

أسدل منتدى الشارقة للاستثمار الستار على دورته السابعة باستقبال أكثر من 5000 زائر، حيث تحول مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات على مدى يومين إلى دولي للتواصل الاستثماري بين قادة ورواد الأعمال من الإمارات والعالم، شاركوا في أكثر من 100 فعالية ما بين خطابات ملهمة وجلسات حوارية وورش عمل، قدمها أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً.

ومثّل المنتدى، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) تحت شعار ((رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية))، فرصة لتواصل الزوار مع نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في دولة الإمارات للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) خلال المنتدى إطلاق أول رخص تجارية في العالم يتم إتمام كامل إجراءاتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في مدة لا تتجاوز 5 دقائق منذ بدء الطلب حتى استلام الرخصة، بتعاون مشترك بين مكتب ((استثمر في الشارقة)) وشركة ((مايكروسوفت)) والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

حيث يبدأ العمل في إصدارها في إمارة الشارقة من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين ((سعيد))، ومدينة الشارقة للنشر، كمرحلة أولى، مع خطط لإتاحتها عن طريق أكثر من منطقة حرة في الشارقة خلال الفترة المقبلة.

وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها رواد الأعمال للبيئة الاستثمارية في الشارقة.

كما تم استعراض قصص نجاح ملهمة لمشاريع ناشئة تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ بفضل الدعم والتوجيه الذي تقدمه الإمارة، ومن بين هذه المشاريع مبادرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والخدمات التعليمية والثقافية، التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في السوق المحلي والدولي.

وبعد يوم من إعلان الشارقة إطلاق أول رخصة تجارية في العالم بتقنية الذكاء الصناعي، كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن رائد الأعمال الأمريكي جرانت كاردون، الخبير العالمي في استراتيجيات الأعمال والمبيعات، وخبير رأس المال الاستثماري فوسي ثيمبكوايو، مؤلف الكتاب الذي حقق أفضل المبيعات The Magna Carta of Exponentiality، هما أول المستفيدين من هذه الخدمة، حيث أصدر كليها رخصة تجارية في الإمارة بتقنية الذكاء الصناعي.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، حيث أصدرا الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 5 دقائق، ليفتتحا بذلك أحدث التسهيلات والخدمات التي يقدمها ((استثمر في الشارقة)) للمستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركة ((مايكروسوفت)) والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

ورش عمل

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى تنظيم عدة ورش عمل ناقشت جوانب من دور التكنولوجيا والبيانات في تعزيز الاستثمارات واقتصادات المستقبل. واستضافت ورشة بعنوان ((الاقتصاد المستقبلي: استشراف استراتيجي للتخطيط طويل المدى)) كاتيا القيسي، مؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة ((إديوكيشن هاوس فنلند)) وخبيرة الاستراتيجية والاستشراف لدى ((فيوتشرز بلاتفورم))، وأدارها سالم المشرخ، تنفيذي أول ترويج الاستثمار في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وأكدت كاتيا القيسي ضرورة النظر إلى آفاق أوسع من أجل الاستعداد للمستقبل، وقالت: ((عند التخطيط للأعمال أو وضع الاستراتيجيات، ننظر إلى الاحتمالات المستقبلية، وماهية المستقبل المحتمل، وغالبًا ما تكون لدى المنافسين أو الدول رؤى أو استراتيجيات متشابهة، لكن في مجال الاستشراف، نحتاج إلى توسيع رؤيتنا لتشمل جميع أنواع التوجهات والإشارات والظواهر التي قد تكون خارج مجال رؤيتنا المباشرة.

فالمستقبل قد لا يكون مجرد ما نتوقعه، وربما يكون مستقبلاً ممكناً أو محتملاً أو قابلاً للتطبيق، وتأتي الاضطرابات من أشياء لا نتوقعها، مثل الجائحة أو الحروب أو التكنولوجيا الجديدة، وغيرها، ولهذا لا بد من التفكير في كيفية استغلال الفرص وبناء المستقبل الذي نطمح إليه)).

التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار

وجاءت الورشة الثانية بعنوان ((دور التكنولوجيا الناشئة في بناء الشركات الناشئة ذات التأثير العالي: دراسة حالة لشركة تقنية ورؤى حول جذب المستثمرين الأجانب))، واستضافت ريج أثوال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشرطة فيرشول القابضة، وأدارها حمد عبيد الشامسي، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) بالإنابة.

وحول مفهوم ((الذكاء))، تحدث أثوال عن كيفية تطوير حلول من خلال فهم المشكلات والتحديات الموجودة في السوق، لإيجاد نموذج الأعمال المناسب الذي سيوفر إيرادات وأرباحًا في المستقبل، مع أهمية فهم أهمية عملية تبني التكنولوجيا الحديثة لأنها تحتاج إلى وقت طويل قبل اعتمادها من قبل العملاء، لا سيما إذا كانت في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء العلاقات الصحيحة، وأخيراً جمع الفريق المناسب الذي يشكل ((فريق الأحلام))على حد تعبيره، لأن الهدف النهائي لن يتحقق بدون الفريق المناسب الذي يتمتع بالكفاءة.

تأثير الذكاء الاصطناعي

من جانبهم، أكد خبراء ومتخصصون أن الابتكار والتكنولوجيا هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتحقيق نقلة نوعية في العديد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك في جلسة بعنوان ((الابتكار من أجل الغد: الاستراتيجيات والتكنولوجيا ترسم المستقبل))، وضمت قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة كريم عياد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ((اكتب إيه آي))، والدكتور مورغان إلدريد، مؤسس ديجيتال إنيرجي، وخالد الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبرات بروجنيكا، وليزل ييرزلاي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ Akin، وأدارتها سلمى التركي، شريك في مجال التكنولوجيا الرقمية والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إرنست آند يونغ.

وقال كريم عياد: ((بدأنا في شركة ((أكتب إيه آي)) بمنصة مخصصة للمؤسسات والأعمال لنشر وتوسيع حضور الذكاء الاصطناعي في مجال المحتوى، وكان الهدف الرئيس هو ابتكار أداة سريعة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها، وبالفعل تم تطوير أداة تدعم المستخدمين في العديد من مهام خدمة العملاء مثل الرد على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، ونركّز في الوقت الراهن على اللغة العربية كلغة أساسية لها)).

وأضاف: ((إن النماذج الجديدة من الذكاء الاصطناعي مازالت تظهر في المشهد، ونحن بحاجة لتعزيز التفاعل معها، خصوصاً أننا نتحدث عن تكلفة أقل كلما كان التطور أكبر وهو ما يمكن أن يكون عاملاً للمساهمة في انتشارها. وعند المقارنة نجد أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية احتاجت لـ20 عاماً لتصل إلى السكان في الولايات المتحدة، بينما استغرق الإنترنت 12 عاماً.

والهواتف المحمولة 6 أعوام فقط. لقد تحسن الذكاء الاصطناعي بمعدل لا يقل عن عشرة أضعاف كل عام في السنوات الثلاث الماضية، وأعتقد أنه في السنوات القليلة المقبلة سنكون أمام نمو هائل في الذكاء الاصطناعي بنسبة تتجاوز 100 ضعف بحلول 2029، والأمر متروك لنا حول كيفية توظيف ذلك لخدمة البشرية)).

أما الدكتور مورغان إلدريد، فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الشركات الصناعية، قائلاً: ((نحن نؤمن بقوة الذكاء الاصطناعي في تغيير المشهد الصناعي ونسعى إلى دمج تقنيات التعلم الآلي لحل المشكلات المعقدة. ولا بد من توعية المجتمع بفوائد الذكاء الاصطناعي وتوظيف المتخصصين لتحليل وتطوير هذه الأدوات لضمان استخدامها بشكل آمن وفعال)).

من جانبه، استعرض خالد الشيخ، جهود شركتهم في تطوير تقنيات مبتكرة لاكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة، مع التركيز على زيادة دقة التشخيص وتقليل التكاليف المرتبطة بالعلاجات التقليدية. مشيراً إلى أنه مع تشخيص 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي على مستوى العالم كل عام، يمكن أن تسهم التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين معدلات الاكتشاف المبكر وتقليل التكاليف لملايين النساء. وأكد على أهمية التعاون بين المتخصصين لتعزيز البحث والتطوير في المجال الطبي، مشدداً على ضرورة وضع سياسات تدعم الابتكار في هذا القطاع.

وفي مداخلتها، أكدت ليزل ييرزلاي، أن الذكاء الاصطناعي سيغير حياتنا بشكل جذري في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن شركتهم تركز على جعل الذكاء الاصطناعي متاحاً للجميع عبر تطوير نماذج تتكيف مع احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وقالت: ((نحن بصدد ثورة جديدة ستمتد إلى جميع جوانب الحياة وستكون بحجم التغيير الذي شهدناه خلال الثورة الصناعية بفضل الذكاء الاصطناعي القائم على التفكير التكيفي، حيث انتقل حوالي 90 % من القوى العاملة من العمل اليدوي إلى العمل الذهني)). وسلّطت الضوء على كيفية توليد الذكاء الاصطناعي لـ 30 % من المحتوى الذي نتعامل معه اليوم.

فن الاستثمار

وأكد أمان غوبتا، رائد أعمال والمؤسس المشارك ومدير التسويق في علامة الإلكترونيات الهندية ((بوت)) أن الاستثمار في الشركات الناشئة هو بمثابة فن، تتضمن أساسياته تقديم منتج أو سلعة يؤمن صاحبها بأنها قادرة على تغيير العالم.

وكذلك منح الثقة بنسبة 90 % للأشخاص و10 % للشركة، مشدداً على أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة هو الوصول إلى أول 100 عميل، الذين يتولون إيصال منتجاتها فيما بعد إلى آلاف العملاء. جاء ذلك في جلسة حملت عنوان ((فن الاستثمار في الشركات الناشئة)).

فرص كبيرة

خلال حديثه عن تجربته في الاستثمار داخل دولة الإمارات، أكد رائد الأعمال الأمريكي جرانت كاردون، مدير صندوق استثمارات الأسهم الخاصة وخبير استراتيجيات الأعمال والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((كاردون كابيتال))، أن دولة الإمارات تحظى بفرص استثمار عظيمة، وأن الشارقة ودبي ستكونان من أهم المراكز العقارية العالمية خلال العقدين المقبلين. جاء ذلك، في جلسة حوارية بعنوان ((بناء أعمال مواكبة للمستقبل))، أدارها كريس فيد، مذيع ومقدم برامج إذاعية، في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى.

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