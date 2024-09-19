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96 % من الرؤساء التنفيذيين على ثقة بازدهار قطاعاتهم في الإمارات

9/19/2024 7:30:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت نتائج آخر نسخة من تقرير((توقعات الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات))، الصادر عن كي بي إم جي، أن الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، يدعمون شركاتهم لتحقيق الازدهار، رغم تراجع الثقة في الاقتصاد العالمي. وأعرب 96% منهم عن مدى ثقتهم في نمو قطاعاتهم، وتحقيق الازدهار في الإمارات، مقارنة بـ 79% في الشرق الأوسط. كما أظهر التقرير، الذي شمل آراء 1,325 رئيساً تنفيذياً على مستوى العالم، أن 72% من الرؤساء التنفيذيين واثقون في آفاق النمو الاقتصادي، رغم تراجع الثقة في الاقتصاد العالمي. ويعود هذا التفاؤل بشكل رئيس إلى الثقة في القيادة والسياسات الحكومية. كما تدعم النظرة الاقتصادية الإيجابية للدولة قطاعاتها المزدهرة، مثل السياحة، واستمرار التوسع الاقتصادي، ما يضع الدولة في مرتبة عالية من حيث الأمان والأمن. إضافة إلى ذلك، تقدمت دولة الإمارات ثلاثة مراكز، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية. وفي ظل التنبؤات بوصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% بحلول عام 2025، تواصل دولة الإمارات تعزيز دورها كدولة رائدة إقليمياً في مجال التكنولوجيا والاستدامة والتنوع الاقتصادي، حيث يتوقع 100% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، زيادة عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنسبة 92% عالمياً، ما يعكس النمو السريع للاقتصاد، والحاجة المتزايدة للتوظيف. فمن المتوقع أن يؤدي التركيز المستمر على التوطين، إلى دفع عجلة النمو في القطاع الخاص، حيث يرى 68% من الرؤساء التنفيذيين، أن الاستثمار في تطوير المهارات والتعلم المستمر، أمر ضروري، لضمان استدامة مواهب المستقبل. كما يتوقع أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (56%) في دولة الإمارات، تحقيق عائد كبير على الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، مقارنة بـ 55% على مستوى العالم. ما يعكس انسجام الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، مع أجندة الاستدامة الوطنية، والتوجهات العالمية في قيادة استراتيجيات الشركات. ومع ذلك، أبرز التقرير أن معظم الرؤساء التنفيذيين العالميين والمحليين، يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى موازنة الاستراتيجيات المركزية واللامركزية، استجابةً للتحديات الجيوسياسية وتغير المناخ. وقد ساهم استقرار الاقتصاد في دولة الإمارات، وبيئة الأعمال الداعمة، وتركيز الحكومة على الابتكار والاستدامة، في ازدهار الأعمال على المدى الطويل.وقد وجد أن ما يقرب من نصف من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، لديهم شهية عالية للاندماج والاستحواذ، مقارنة بنحو 28% فقط في الشرق الأوسط. قال إميليو بيرا الشريك الأول، والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف: تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في التحول الاقتصادي والتكنولوجي الإقليمي، مدفوعة بالتزامها بالابتكار والاستدامة والاقتصاد المتنوع. يكشف تقريرنا أن قادة الأعمال المحليين أكثر ثقة، بالمقارنة مع نظرائهم العالميين. حيث يواصل تبنّي الذكاء الاصطناعي واستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، صدارة أولويات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، ما يعكس الدور الحاسم لهذه الاستثمارات في توجيه النمو المستقبلي. وبالمثل، لا يقتصر دور التوطين على تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً فحسب، بل يسهم أيضاً في استقرار الدولة، وتعزيز آفاق نموها على المدى الطويل.

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