الإمارات تتصدر عالمياً في مؤشرات الاتصالات والتكنولوجيا

أكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الإمارات باتت في الصدارة عالمياً بمعظم مؤشرات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت، سواء على صعيد النفاذ أو انتشار أو حجم استخدام الخدمات، كما تصنف الدولة ضمن المراكز الأولى عالمياً على صعيد خدمات الهاتف المتحرك.

وقال المسمار في حوار مع ((البيان)) إن الإمارات تلعب دوراً ريادياً على صعيد تطوير شبكات الجيل السادس، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تحضيرية لضمان انتقال سلس إلى هذه التقنية المتقدمة، مشيراً إلى أن الهيئة تضطلع بصياغة إطار وآلية تنظيمية لتحفيز نمو الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات اتصالات الجيل السادس ضمن رؤيتها للتحول نحو الجيل الجديد من الشبكات. وفيما يلي نص الحوار:

ما أهم مؤشرات التنافسية الدولية التي وصل إليها قطاع الاتصالات المحلي؟

حققت الإمارات الريادة في العديد من المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي، فوفق أحدث المؤشرات لعام 2023، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة الوصول الشامل لخدمات الاتصالات ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة المنازل التي لديها إنترنت، ونسبة الأفراد الذين لديهم هاتف محمول، ومعدل نفاذ إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة، ونسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان، ونسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية.

هواتف محمولة

وماذا عن تنافسية الدولة على صعيد خدمات الهواتف المتحركة؟

تحافظ الدولة في المقابل على مراكز متقدمة في خدمات الاتصالات الأخرى، حيث تبوأت المركز الثاني في معدل نفاذ الهاتف المحمول لكل 100 نسمة ، والمركز الثالث في نسبة المنازل التي لديها كمبيوتر والمركز الرابع في الوصول للإنترنت، وتواصل الهيئة جهودها الكبيرة لاستدامة ريادة الإمارات في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مبادرات

ما أهم المبادرات التي أرستها الهيئة لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات والتقنية المحلي؟

أطلقت الهيئة سلسلة من المبادرات والمشاريع التي عززت من قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات الرقمية المتقدمة واستخداماتها المتنوعة، مما أثر إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية وخطط التنمية، تضمنت هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق سياسة الخدمة الشاملة ومشاركة البنية التحتية والسيل الرقمي وتنفيذ المسوحات وتطوير شبكات الهاتف المحمول وتغطية الألياف الضوئية مواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة لضمان بنية تحتية متقدمة.

الجيل السادس

ماذا عن استراتيجية التحول لتقنيات الجيل السادس التي كشفت عنها الهيئة مؤخراً؟

تأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تعمل في مجال البحث ووضع المعايير وتنفيذ تكنولوجيا الجيل السادس مدعومة بنهج تنظيمي وسياسي شامل يعزز من مكانة الدولة في ريادة التقدم التكنولوجي العالمي ولقد وضعنا خارطة طريق تحت مسمى ((الوثيقة البيضاء للجيل السادس))، بالشراكة مع عدد من الجهات في مقدمتها مشغلي الاتصالات بالدولة وعدد من مزودي الأجهزة والشبكات العالميين مع مساهمة فعالة من كل من:

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الخارجية، إلى جانب جامعة خليفة ومعهد الابتكار التكنولوجي تتضمن رؤية مستقبلية وخطة بمراحل زمنية لضمان انتقال سلس إلى هذه التقنية المتقدمة وهو ما يكفل للدولة الريادة عالمياً على صعيد تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الجديد.

ما أهم الخطوات التحضيرية التي تمت لبدء تنفيذ تلك الاستراتيجية؟

تم اتخاذ خطوات تحضيرية أساسية لضمان نجاح هذا الانتقال بدأت باستثمار موارد كبيرة في إنشاء مراكز بحثية متميزة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز دور مراكز التميز وإثراء البحوث وبراءات الاختراع وتوسعة مجالات التعاون الدولي.

بينما تتضمن ملامح الخريطة عدة خطوات منها تشكيل فريق عمل متخصص يستهدف دمج الخبرات العالمية وتهيئة البنية التحتية الرقمية لتقنية الجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك في الدولة بالإضافة إلى تطوير إطار وآلية لتحفيز نمو الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات تقنية الجيل السادس بالتعاون مع كافة الشركاء من المشغلين أو المزودين أو الجهات الحكومية.

تطبيقات

ما التطبيقات التي سيوفرها الجيل السادس والقطاعات المستفيدة منها؟

تحدث تقنيات الجيل السادس نقلة نوعية في عالم الاتصالات محلياً عبر توفير خدمات غير مسبوقة مثل الاتصال الهولوغرامي الغامر عالي الدقة، كما ستتيح إمكانية دمج العوالم الرقمية والمادية بسلاسة مما يخلق بيئات افتراضية قادرة على إحداث ثورة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه.

كما سيعزز الجيل الجديد من التزام الدولة برؤية الاستدامة يعد جزءاً أساسياً من تصميم الجيل السادس، حيث تم تصميم هذه التقنية لتوفير قدرات أعلى بكثير مع تقليل استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.

ما الدور المكلف به المشغلون نحو تعزيز التحول نحو الجيل السادس؟

سيضطلع مشغلو الاتصالات في الدولة بدور حيوي في هذا المسار الطموح من خلال مراحل تطوير البنية التحتية الحالية لشبكات الخدمات داخل الدولة لتلبية المتطلبات واستيفاء المعايير المتسقة مع تقنيات الجيل المستحدث بما يعزز سلاسة التحول.

كما سيعملون ضمن الاستراتيجية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين في مجال توسعة التكنولوجيا، وتعزيز التميز البحثي وتنسيق جهود التطوير مع المعايير العالمية المطلوبة.

خطط زمنية

ما أهم ملامح مراحل التحول نحو الجيل السادس والخطط الزمنية؟

من المخطط أن يتم تطوير شبكات الجيل السادس محلياً على مراحل زمنية محددة تعتمد في بدايتها على البحث والتطوير المكثف عبر المؤسسات الأكاديمية لدفع عجلة الابتكار وتطوير التقنيات المنشودة، فيما سيعقب ذلك مرحلة البحث مرحلة صياغة المعايير اللازمة للجيل الجديد، بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ومشروع شراكة الجيل الثالث.

حيث لن تضطلع الإمارات بوضع معايير محلية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تشكيل الأطر التنظيمية والسياسية العالمية للجيل السادس في المراحل النهائية، وسيتم تنفيذ التجارب التقنية ومن ثم نشر الشبكات وإطلاق خدمات جديدة مع نضوج تكنولوجيا الجيل السادس.

ومع تقدم تطوير هذه التقنية سيكون للمعنيين دور رئيس في تنمية القدرات الوطنية عبر دعم برامج الابتكار التكنولوجي داخل الدولة وتهيئة المجال لنمو الشركات الناشئة، كما سيتضمن إنشاء آليات دعم تسرع من تطوير وتبني تقنيات الجيل السادس في مختلف القطاعات، مما يدفع بالنمو الاقتصادي ويعزز الريادة التكنولوجية.

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