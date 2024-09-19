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2.47 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

9/19/2024 7:30:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.47 مليار درهم تمت عبر 1057 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 881 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 77 مبايعة أراضٍ، و703 مبايعات لوحدات سكنية و101 مبايعة مبانٍ.

وتصدرت منطقة إعمار الجنوب المبيعات من حيث القيمة بـ 69.8 مليون درهم بعدد 54 معاملة، وجاءت ثانياً منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 18 مليون درهم نتجت عن 8 صفقات بيع شقق سكنية. وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 55.4 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 595.5 مليون درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 45 رهناً لأراض، و90 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 21 هبة بقيمة 76.1 مليون درهم.

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