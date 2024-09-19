إستشهاد 6 فلسطينيين في مداهمة الاحتلال بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رام الله - (رويترز): قال كمال أبو الرب محافظ جنين لرويترز أمس إن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 18 آخرون خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة قباطية بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المحافظ أن أربعة من المصابين في حالة حرجة وأن القوات الإسرائيلية انسحبت من قباطية بعد تدمير بنية تحتية في المنطقة.
وقال أبو الرب لرويترز: «جيش الاحتلال احتجز جثامين أربعة من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية مركبة سجلتها عدسات الكاميرات».
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