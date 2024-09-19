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إستشهاد 6 فلسطينيين في مداهمة الاحتلال بالضفة الغربية

9/19/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬18‭ ‬آخرون‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مدينة‭ ‬قباطية‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأضاف‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬وأن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬قباطية‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬احتجز‭ ‬جثامين‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬بعد‭ ‬التنكيل‭ ‬بعدد‭ ‬منهم‭ ‬بطريقة‭ ‬وحشية‭ ‬مركبة‭ ‬سجلتها‭ ‬عدسات‭ ‬الكاميرات‮»‬‭. ‬

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