منتخبنا يقفز إلى المركز الـ76 عالميا‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قفز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 4 مراكز ليصبح في المركز الـ76 عالميًا، في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» للمنتخبات الصادر يوم أمس.
وكان منتخبنا الوطني في المركز الـ80 مؤخرا، إلا أنه تقدم أربعة مراكز، حيث يعد هذا الترتيب الأفضل في مسيرته منذ ما يقارب 14 عامًا.
ويتأهب منتخبنا الوطني لخوض غمار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات مونديال 2026 عندما يستضيف نظيره المنتخب الإندونيسي يوم 10 أكتوبر القادم، وبعد أن خاض مواجهتين سابقتين أمام أستراليا واليابان على التوالي.
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