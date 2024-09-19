منتخبنا يقفز إلى المركز الـ76 عالميا‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قفز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ76‭ ‬عالميًا،‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الصادر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ80‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬أربعة‭ ‬مراكز،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬14‭ ‬عامًا‭.‬

ويتأهب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬مواجهتين‭ ‬سابقتين‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬واليابان‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬