الشباب يكسب مواجهة توبلي.. ويد الاتفاق تهزم البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كسب فريق الشباب مواجهة منافسه توبلي بنتيجة (29/33)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بنتيجة (13/14)، وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى (6 نقاط) وتوبلي بهذه الخسارة الثانية أصبح رصيده (نقطتين).
وبرز من الشباب اللاعب أحمد رضا بصورة كبيرة بتسجيله (11 هدفاً)، إلى جانب صادق علي بتسجيله (6 أهداف)، ومن توبلي محمد ميرزا بتسجيله (5 أهداف).
يد الاتفاق تهزم البحرين
هزم فريق الاتفاق نظيره البحرين بنتيجة (28/39)، وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الاتفاق بنتيجة (13/18)، ورفع الاتفاق رصيده إلى (4 نقاط)، فيما البحرين بهذه الخسارة الثانية على التوالي أصبح رصيده (نقطتين).
برز من الاتفاق فيصل محمد بتسجيله (10 أهداف)، مجيد حميد (5 أهداف).
مباريات اليوم
تختتم اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثانية لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة ثلاث مباريات، الأولى بين الأهلي والاتحاد عند الساعة 4:30 مساءً، والثانية بين باربار والتضامن عند الساعة 6:15، والثالثة ستجمع بين النجمة وسماهيج في تمام الساعة 8:00 على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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