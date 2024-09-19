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الشباب يكسب مواجهة توبلي.. ويد الاتفاق تهزم البحرين

9/19/2024 7:23:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬توبلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/33‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/14‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬وتوبلي‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطتين‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتسجيله‭ (‬11‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صادق‭ ‬علي‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬توبلي‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬بتسجيله‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬

يد‭ ‬الاتفاق‭ ‬تهزم‭ ‬البحرين

هزم‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/39‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/18‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطتين‭).‬

برز‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيصل‭ ‬محمد‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مجيد‭ ‬حميد‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬

مباريات‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬باربار‭ ‬والتضامن‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬15،‭ ‬والثالثة‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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