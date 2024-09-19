بن جمال.. تاريخ يسابق الزمن نحو العالميةمسيرتي في التايكوندو شغف الطفولة المبكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق - تصوير: محمد سرحان الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التحكيم حلم كبير تحول إلى واقع ملموس

التحديات جزء من التطور ومن دونها لا يتقدم الإنسان







مبدع‭ ‬في‭ ‬عمله‭.. ‬لمع‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والدولية،‭ ‬وقدم‭ ‬اسمه‭ ‬بقوة‭ ‬كلاعب،‭ ‬وحكم،‭ ‬ومدرب،‭ ‬ومحاضر‭ ‬دولي،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬سريعاً،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬متواجداً‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وإشراف‭ ‬المباريات‭ ‬الهامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والعالمي،‭ ‬برفقة‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬نخبة‭ ‬آسيا،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أسند‭ ‬اليه‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬الآسيوية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬وأسرارها‭.‬

هذه‭ ‬المناصب‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬وخليجي‭ ‬يعين‭ ‬رئيساً‭ ‬لأحد‭ ‬اللجان‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬كونه‭ ‬يعد‭ ‬خبيراً‭ ‬فنياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي‭ ‬وعضواً‭ ‬فعالاً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬والآسيوي،‭ ‬فهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬درجة‭ ‬أولى،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬يعمل‭ ‬كمحاضر‭ ‬ومندوب‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية‭ ‬والقارية‭ ‬الهامة‭ ‬كحكم‭ ‬ومشرف‭. ‬

محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬يتحدث‭ ‬للمحلق‭ ‬الرياضي‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬شخصيته،‭ ‬ومجال‭ ‬عمله‭ ‬وأبرز‭ ‬طموحاته‭.‬





1-‭

‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬حياتك‭ ‬الرياضية؟‭ ‬

بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬جدًا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬شغفي‭ ‬دائمًا‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬رياضات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وفي‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬والدتي،‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬عدة‭ ‬مدربين‭ ‬ومنهم‭: ‬غسان‭ ‬شيخو،‭ ‬المدرب‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬والمدرب‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوي،‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬التدريب‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع،‭ ‬مما‭ ‬جعلني‭ ‬أتقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

2-‭

‬حدثنا‭ ‬باختصار‭ ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬اختيارك‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬ومنحك‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية؟

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ولعضويتي‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بدأت‭ ‬أركز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬للتايكوندو‭. ‬قادني‭ ‬هذا‭ ‬الشغف‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق،‭ ‬مما‭ ‬دفعني‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭.‬

بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬كحكم‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬التحكيم‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حكم‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2005‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازي‭ ‬الامتحانات‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬فوزي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬أهلني‭ ‬للحصول‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭.‬

3-‭

‬ما‭ ‬سر‭ ‬حبك‭ ‬لهذا‭ ‬الرياضة؟‭ ‬

الرياضة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬وسيلة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬أو‭ ‬التنافس،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مدرسة‭ ‬حقيقية‭ ‬تعلمت‭ ‬منها‭ ‬الكثير،‭ ‬حيث‭ ‬يكمن‭ ‬شغفي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬في‭ ‬الانضباط‭ ‬والقوة‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية،‭ ‬وتطوير‭ ‬روح‭ ‬القيادة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تتطلب‭ ‬تحديًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬وتعلمًا‭ ‬لا‭ ‬يتوقف،‭ ‬ما‭ ‬جعلني‭ ‬أستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نفسي‭ ‬كحكم‭ ‬ومدرب‭ ‬وفني‭ ‬وإداري،‭ ‬ولاعب‭ ‬سابق‭.‬

4-‭

‬ما‭ ‬هي‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬والدورات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحكيم؟

بفضل‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬وتميزي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬الهامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرزها‭:‬

‭ - ‬7‭ ‬بطولات‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭- ‬6‭

‬بطولات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬32‭ ‬حكمًا‭ ‬عالميًا‭.‬

‭- ‬6‭

‬بطولات‭ ‬للتصفيات‭ ‬الأولمبية‭ ‬2018‭ ‬و‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬2024،‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬60‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬العالم

‭- ‬3‭

‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات

‭- ‬3‭

‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية

‭- ‬8‭

‬بطولات‭ ‬آسيا

‭- ‬4‭

‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام

أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مشاركة‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬بصفة‭ ‬إدارية‭ ‬مشرفا‭ ‬عاما‭ ‬وعضواً‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬لبطولات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأولمبي‭ ‬والدولي

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬58‭ ‬حكمًا‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازي‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعسكر‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭.‬

كما‭ ‬أنني‭ ‬فخور‭ ‬بكوني‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬ومن‭ ‬أوائل‭ ‬الخليجيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬اعتمادات‭ ‬دولية‭ ‬عديدة‭ ‬ومنها‭:‬

1-‭ ‬محاضر‭ ‬دولي

2-‭ ‬مندوب‭ ‬فني‭ ‬ومشرف‭ ‬عام

3-‭ ‬مدرب‭ ‬دولي‭ (‬المستوى‭ ‬الثالث،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬دولي‭)‬

5-‭

‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المملكة؟‭ ‬

في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭. ‬ومن‭ ‬موقعي‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬التايكوندو‭ ‬العام‭ ‬والبومسيه‭ ‬والباراتيكوندو،‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭. ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬وتدريب‭ ‬الشباب‭ ‬الواعد‭ ‬هي‭ ‬خطوات‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭.‬

6-‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬شروط‭ ‬محددة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التحكيم؟

له‭ ‬متطلبات‭ ‬منها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬درجة‭ ‬رابعة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬التحكيم،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬العالية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬اجتياز‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الدولية‭ ‬والاختبارات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭.‬

7-‭

‬ماهي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬والمناصب‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها؟‭ ‬

إضافة‭ ‬الى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬والتعيينات‭ ‬الهامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬الدكتور‭ ‬شونجون‭ ‬شو،‭ ‬والبروفسور‭ ‬كيوسوك‭ ‬لي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬ومنها‭:‬

. ‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬ – ‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

. ‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬2023‭ ‬المؤهلة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬ – ‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

. ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭.‬

. ‭ ‬مشرف‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬بطولة‭ ‬قارية،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭ ‬ – ‭ ‬فيتنام‭ ‬2024

كانت‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬غنية‭ ‬جدًا‭ ‬وأضافت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التنظيمي‭ ‬والإداري‭ ‬والفني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأولمبي‭ ‬والدولي‭ ‬والمحلي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أتاحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

8-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تأسس‭ ‬عليها‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للتايكوندو؟‭ ‬

تأسس‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للتايكوندو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬منهج‭ ‬تدريبي‭ ‬وفني‭ ‬يلتزم‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التدريب،‭ ‬ويستقبل‭ ‬المركز‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬ويتميز‭ ‬بأسلوب‭ ‬تدريبي‭ ‬فريد‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المنهج،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬بارزة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬منتسبوه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ما‭ ‬أثبت‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭.‬

يطمح‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬رئيسية‭ ‬منها‭: ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المدربين‭ ‬والحكام‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لمنتسبي‭ ‬لعبة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بمستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬بغرض‭ ‬التطوير‭ ‬الفني‭ ‬وشرح‭ ‬مفصل‭ ‬للقانون‭ ‬ومستجداته‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ( ‬الكروكي‭ / ‬القتال‭ ‬والبومسية‭ / ‬القتال‭ ‬الخيالي‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريبية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متطورة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬العالية‭ ‬والتدريب‭ ‬الفني،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬للحكام‭ ‬والمدربين‭.‬

وإيمانا‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬تجاه‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬نظم‭ ‬المركز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الودية‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والتي‭ ‬أخذت‭ ‬صدى‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬ارتقت‭ ‬بمشاركات‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭:‬

‭-

‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭) ‬2022،‭ ‬بمشاركة‭ ‬210‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات

‭-

‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭) ‬2023،‭ ‬بمشاركة‭ ‬333‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة

‭-

‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭) ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬350‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يعقد‭ ‬المركز‭ ‬حفلًا‭ ‬سنويًا‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ«حفل‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للمشاهير‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التايكوندو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬المركز،‭ ‬ومن‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭.‬





إسهامات‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا

خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬قمت‭ ‬بعدة‭ ‬إسهامات‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬لإجراء‭ ‬امتحانات‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬المتغيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬قمت‭ ‬بالإشراف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الاحترازية،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬كمشرف‭ ‬فني‭ ‬لمنافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيزها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭.‬

‭ ‬9-‭ ‬ماهي‭ ‬طموحاتك‭ ‬للمستقبل؟‭ ‬

طموحي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬التدريب،‭ ‬وأطمح‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬انجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬

10-‭

‬ما‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

تواجه‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات،‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضيين‭ ‬والحكام‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومع‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكننا‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

13-‭

‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اتحاد‭ ‬التايكوندو‭ ‬مؤخراً؟

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكوندو‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ويعكس‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساعي‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

14-‭ ‬هل‭ ‬اتحاد‭ ‬التايكوندو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬بطل‭ ‬أولمبي؟

نعم،‭ ‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والمواهب‭ ‬التي‭ ‬تؤهلنا‭ ‬لصناعة‭ ‬بطل‭ ‬أولمبي‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬تخطيطًا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬ودعمًا‭ ‬متواصلاً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬للتدريب‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬

15-‭

‬ما‭ ‬هي‭ ‬كلمتك‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الحوار؟

في‭ ‬الختام،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساندني‭ ‬ودعمني‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬وأخص‭ ‬بالشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لي،‭ ‬وكذلك‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدخر‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬دعمي‭ ‬وتشجيعي،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وطموحي‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بها‭ ‬جميعًا‭.‬