Friday, 20 September 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن جمال.. تاريخ يسابق الزمن نحو العالميةمسيرتي في التايكوندو شغف الطفولة المبكرة

9/19/2024 7:23:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق - تصوير: محمد سرحان الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التحكيم حلم كبير تحول إلى واقع ملموس

التحديات جزء من التطور ومن دونها لا يتقدم الإنسان


مبدع‭ ‬في‭ ‬عمله‭.. ‬لمع‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والدولية،‭ ‬وقدم‭ ‬اسمه‭ ‬بقوة‭ ‬كلاعب،‭ ‬وحكم،‭ ‬ومدرب،‭ ‬ومحاضر‭ ‬دولي،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬سريعاً،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬متواجداً‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وإشراف‭ ‬المباريات‭ ‬الهامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والعالمي،‭ ‬برفقة‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬نخبة‭ ‬آسيا،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أسند‭ ‬اليه‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬الآسيوية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬وأسرارها‭.‬

هذه‭ ‬المناصب‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬وخليجي‭ ‬يعين‭ ‬رئيساً‭ ‬لأحد‭ ‬اللجان‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬كونه‭ ‬يعد‭ ‬خبيراً‭ ‬فنياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي‭ ‬وعضواً‭ ‬فعالاً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬والآسيوي،‭ ‬فهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬درجة‭ ‬أولى،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬يعمل‭ ‬كمحاضر‭ ‬ومندوب‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية‭ ‬والقارية‭ ‬الهامة‭ ‬كحكم‭ ‬ومشرف‭. ‬

محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬يتحدث‭ ‬للمحلق‭ ‬الرياضي‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬شخصيته،‭ ‬ومجال‭ ‬عمله‭ ‬وأبرز‭ ‬طموحاته‭.‬


1-‭
‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬حياتك‭ ‬الرياضية؟‭ ‬

بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬جدًا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬شغفي‭ ‬دائمًا‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬رياضات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وفي‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬والدتي،‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬عدة‭ ‬مدربين‭ ‬ومنهم‭: ‬غسان‭ ‬شيخو،‭ ‬المدرب‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬والمدرب‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوي،‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬التدريب‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع،‭ ‬مما‭ ‬جعلني‭ ‬أتقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

2-‭
‬حدثنا‭ ‬باختصار‭ ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬اختيارك‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬ومنحك‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية؟

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ولعضويتي‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بدأت‭ ‬أركز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬للتايكوندو‭. ‬قادني‭ ‬هذا‭ ‬الشغف‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق،‭ ‬مما‭ ‬دفعني‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭.‬

بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬كحكم‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬التحكيم‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حكم‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2005‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازي‭ ‬الامتحانات‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬فوزي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬أهلني‭ ‬للحصول‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭.‬

3-‭
‬ما‭ ‬سر‭ ‬حبك‭ ‬لهذا‭ ‬الرياضة؟‭ ‬

الرياضة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬وسيلة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬أو‭ ‬التنافس،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مدرسة‭ ‬حقيقية‭ ‬تعلمت‭ ‬منها‭ ‬الكثير،‭ ‬حيث‭ ‬يكمن‭ ‬شغفي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬في‭ ‬الانضباط‭ ‬والقوة‭ ‬العقلية‭ ‬والجسدية،‭ ‬وتطوير‭ ‬روح‭ ‬القيادة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تتطلب‭ ‬تحديًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬وتعلمًا‭ ‬لا‭ ‬يتوقف،‭ ‬ما‭ ‬جعلني‭ ‬أستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نفسي‭ ‬كحكم‭ ‬ومدرب‭ ‬وفني‭ ‬وإداري،‭ ‬ولاعب‭ ‬سابق‭.‬

4-‭
‬ما‭ ‬هي‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬والدورات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحكيم؟

بفضل‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬وتميزي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬الهامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرزها‭:‬

‭ - ‬7‭ ‬بطولات‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭- ‬6‭
‬بطولات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬32‭ ‬حكمًا‭ ‬عالميًا‭.‬

‭- ‬6‭
‬بطولات‭ ‬للتصفيات‭ ‬الأولمبية‭ ‬2018‭ ‬و‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬2024،‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬60‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬العالم

‭- ‬3‭
‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات

‭- ‬3‭
‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية

‭- ‬8‭
‬بطولات‭ ‬آسيا

‭- ‬4‭
‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام

أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مشاركة‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬بصفة‭ ‬إدارية‭ ‬مشرفا‭ ‬عاما‭ ‬وعضواً‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬لبطولات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأولمبي‭ ‬والدولي

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬58‭ ‬حكمًا‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازي‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعسكر‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭.‬

كما‭ ‬أنني‭ ‬فخور‭ ‬بكوني‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬ومن‭ ‬أوائل‭ ‬الخليجيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬اعتمادات‭ ‬دولية‭ ‬عديدة‭ ‬ومنها‭:‬

1-‭ ‬محاضر‭ ‬دولي

2-‭ ‬مندوب‭ ‬فني‭ ‬ومشرف‭ ‬عام

3-‭ ‬مدرب‭ ‬دولي‭ (‬المستوى‭ ‬الثالث،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬دولي‭)‬

5-‭
‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المملكة؟‭ ‬

في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭. ‬ومن‭ ‬موقعي‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬التايكوندو‭ ‬العام‭ ‬والبومسيه‭ ‬والباراتيكوندو،‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭. ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬وتدريب‭ ‬الشباب‭ ‬الواعد‭ ‬هي‭ ‬خطوات‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭.‬

6-‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬شروط‭ ‬محددة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التحكيم؟

له‭ ‬متطلبات‭ ‬منها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬درجة‭ ‬رابعة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬التحكيم،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬العالية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬اجتياز‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الدولية‭ ‬والاختبارات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭.‬

7-‭
‬ماهي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬والمناصب‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها؟‭ ‬

إضافة‭ ‬الى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬والتعيينات‭ ‬الهامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬الدكتور‭ ‬شونجون‭ ‬شو،‭ ‬والبروفسور‭ ‬كيوسوك‭ ‬لي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬ومنها‭:‬

. ‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬ ‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

. ‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقابية‭ ‬والإشرافية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬2023‭ ‬المؤهلة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬ ‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

. ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭.‬

. ‭ ‬مشرف‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬بطولة‭ ‬قارية،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للباراتيكوندو‭ ‬ ‭ ‬فيتنام‭ ‬2024

كانت‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬غنية‭ ‬جدًا‭ ‬وأضافت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التنظيمي‭ ‬والإداري‭ ‬والفني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأولمبي‭ ‬والدولي‭ ‬والمحلي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أتاحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

8-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تأسس‭ ‬عليها‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للتايكوندو؟‭ ‬

تأسس‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للتايكوندو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬منهج‭ ‬تدريبي‭ ‬وفني‭ ‬يلتزم‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التدريب،‭ ‬ويستقبل‭ ‬المركز‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬ويتميز‭ ‬بأسلوب‭ ‬تدريبي‭ ‬فريد‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المنهج،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬بارزة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬منتسبوه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ما‭ ‬أثبت‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭.‬

يطمح‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬رئيسية‭ ‬منها‭: ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المدربين‭ ‬والحكام‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لمنتسبي‭ ‬لعبة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بمستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬بغرض‭ ‬التطوير‭ ‬الفني‭ ‬وشرح‭ ‬مفصل‭ ‬للقانون‭ ‬ومستجداته‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ( ‬الكروكي‭ / ‬القتال‭ ‬والبومسية‭ / ‬القتال‭ ‬الخيالي‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريبية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متطورة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬العالية‭ ‬والتدريب‭ ‬الفني،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬للحكام‭ ‬والمدربين‭.‬

وإيمانا‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬تجاه‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬نظم‭ ‬المركز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الودية‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والتي‭ ‬أخذت‭ ‬صدى‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬ارتقت‭ ‬بمشاركات‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭:‬

‭-
‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭) ‬2022،‭ ‬بمشاركة‭ ‬210‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات

‭-
‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭) ‬2023،‭ ‬بمشاركة‭ ‬333‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة

‭-
‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ (‬بمناسبة‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭) ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬350‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يعقد‭ ‬المركز‭ ‬حفلًا‭ ‬سنويًا‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ«حفل‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬للمشاهير‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التايكوندو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تكريم‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬المركز،‭ ‬ومن‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭.‬


إسهامات‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا

خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬قمت‭ ‬بعدة‭ ‬إسهامات‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬لإجراء‭ ‬امتحانات‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬المتغيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬قمت‭ ‬بالإشراف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الاحترازية،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬كمشرف‭ ‬فني‭ ‬لمنافسات‭ ‬الباراتيكوندو‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيزها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭.‬

‭ ‬9-‭ ‬ماهي‭ ‬طموحاتك‭ ‬للمستقبل؟‭ ‬

طموحي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬التدريب،‭ ‬وأطمح‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬انجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬

10-‭
‬ما‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

تواجه‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات،‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضيين‭ ‬والحكام‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومع‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكننا‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

13-‭
‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اتحاد‭ ‬التايكوندو‭ ‬مؤخراً؟

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكوندو‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ويعكس‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساعي‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

14-‭ ‬هل‭ ‬اتحاد‭ ‬التايكوندو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬بطل‭ ‬أولمبي؟

نعم،‭ ‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والمواهب‭ ‬التي‭ ‬تؤهلنا‭ ‬لصناعة‭ ‬بطل‭ ‬أولمبي‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬تخطيطًا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬ودعمًا‭ ‬متواصلاً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬للتدريب‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬

15-‭
‬ما‭ ‬هي‭ ‬كلمتك‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الحوار؟

في‭ ‬الختام،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساندني‭ ‬ودعمني‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬وأخص‭ ‬بالشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لي،‭ ‬وكذلك‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدخر‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬دعمي‭ ‬وتشجيعي،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وطموحي‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بها‭ ‬جميعًا‭.‬

MENAFN19092024000055011008ID1108694762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث