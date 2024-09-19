محمد أحمد يُشارك في ورشة الاتحاد الدولي لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حضر‭ ‬محمد‭ ‬أحمد،‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فرع‭ ‬آسيا‭) ‬وهي‭ ‬خاصة‭ ‬بمدراء‭ ‬المباريات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمَّان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الشباب‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

واختص‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬أحمد‭ ‬بمباريات‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬يُشارك‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأقيمت‭ ‬منها‭ ‬جولتان‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬إذ‭ ‬لعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أولاً‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬إذ‭ ‬أوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬مستضيفة‭ ‬للمباريات‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬مباريات‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭.‬

وأضاف‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فرع‭ ‬آسيا‭) ‬حريص‭ ‬تماماً‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬والمباريات‭ ‬التي‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬وإشرافه‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التنظيمي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لمباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬القادمة‭ ‬والبطولات‭ ‬أيضاً،‭ ‬إذ‭ ‬سيحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬استفادته‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

ويحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬برئاسة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بكوادره‭ ‬والسعي‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وأدائهم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬عملهم،‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬حرص‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭.‬