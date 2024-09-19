محمد أحمد يُشارك في ورشة الاتحاد الدولي لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حضر محمد أحمد، الموظف في الاتحاد البحريني لكرة السلة، الورشة التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة السلة (فرع آسيا) وهي خاصة بمدراء المباريات والبطولات التي يقيمها الاتحاد الدولي في مُختلف الدول الآسيوية.
وأقيمت الورشة في العاصمة الأردنية عمَّان على هامش البطولة الآسيوية لمنتخبات الشباب لكرة السلة.
واختص الجانب الذي شارك فيه أحمد بمباريات تصفيات كأس آسيا 2025 والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني وتحديداً في المجموعة السادسة مع منتخبات لبنان وسوريا والإمارات العربية المتحدة، وأقيمت منها جولتان حتى الآن، إذ لعب منتخبنا أولاً مع الإمارات في البحرين وفاز فيها ثم خسر من لبنان في بيروت.
وأكد محمد أحمد الاستفادة الكاملة من حضور هذه الورشة، إذ أوضح الاتحاد الدولي فيها بعض الأمور التي يجب على كل دورة مستضيفة للمباريات أن تلتزم بها من أجل ضمان سير مباريات تصفيات كأس آسيا 2025 بالصورة المطلوبة من الناحية التنظيمية.
وأضاف أحمد إن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فرع آسيا) حريص تماماً على تنظيم البطولات والمباريات التي تحت مظلته وإشرافه بأفضل صورة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع زاد من خبرته في الجانب التنظيمي وهو ما سينعكس على استضافة البحرين لمباريات التصفيات القادمة والبطولات أيضاً، إذ سيحرص على تطبيق استفادته على أرض الواقع.
ويحرص الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة القبطان وليد العلوي دائماً على الاهتمام بكوادره والسعي لتطوير قدراتهم وأدائهم وهو ما سينعكس على عملهم، إذ يكون هنالك حرص دائم على المشاركة في مثل هذه الورش والدورات.
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