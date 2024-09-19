استئناف فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستأنف فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة اليوم الجمعة بإقامة سباق التجديف الثاني على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وينطلق السباق اليوم الجمعة على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمشاركة قرابة 250 بحارا يمثلون 15 فريقا، في سباق يمتد مسافة 3000 متر، بدءا من جسر خليفة بن سلمان وصولا إلى المياه المحاذية لمتحف البحرين الوطني.
وكان السباق الأول لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدما قد أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قبل أسبوعين.
وتتنافس الفرق المشاركة في السباقين للتأمل للسباق الختامي على كأس جلالة الملك المعظم.
يذكر أن موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يعد أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، متضمنا مسابقات عدة تهدف إلى إحياء التراث البحري الذي تميزت به مملكة البحرين تاريخيا، وجعل منها مركزا إقليميا لصيد اللؤلؤ.
وبجانب سباقات التجديف الشعبي يشمل الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة، التي اختتمت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك (الحداق) ومسابقة كتم النفس التي تقام لأول مرة هذا العام.
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