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استئناف فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

9/19/2024 7:23:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستأنف‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بإقامة‭ ‬سباق‭ ‬التجديف‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وينطلق‭ ‬السباق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬قرابة‭ ‬250‭ ‬بحارا‭ ‬يمثلون‭ ‬15‭ ‬فريقا،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬يمتد‭ ‬مسافة‭ ‬3000‭ ‬متر،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬المحاذية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.
‬وكان‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وتتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباقين‭ ‬للتأمل‭ ‬للسباق‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمنا‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬يشمل‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬ومسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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