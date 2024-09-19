إنزاغي: قدمنا عرضا قويا أمام سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬قويا‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬راض‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سلبيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لإنتر‭ ‬ميلان‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد،‭ ‬وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬عرضا‭ ‬قويا‭ ‬جماعيا‭. ‬اتيحت‭ ‬لنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعانينا‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬بنفس‭ ‬الأداء‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬عملية‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬سأحب‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬ولكن‭ ‬يظل‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬عظيما‮»‬‭.‬