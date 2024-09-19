إنزاغي: قدمنا عرضا قويا أمام سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): قال سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إن فريقه قدم عرضا قويا أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه راض بالتعادل مع الفريق الإنجليزي سلبيا في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
وقال إنزاغي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإنتر ميلان: «قمنا بعمل جيد، وقدم الفريق عرضا قويا جماعيا. اتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل في مرمى مانشستر سيتي».
وأضاف: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وعانينا قليلا في الشوط الثاني، علينا أن نستمر في اللعب بنفس الأداء». وأكد: «ليس من السهل على الإطلاق أن نواجه مانشستر سيتي على أرضه، ولكننا نعلم أننا فريق قوي من الناحية الفنية ونحتاج إلى تحسين عملية إنهاء الهجمات».
وأكد: «كنت سأحب تحقيق الفوز، ولكن يظل الأداء الذي قدمه الفريق عظيما».
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