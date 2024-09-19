بايرن يتطلــع لمواصــلة العلامــة الكاملــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): يخوض باير ليفركوزن اختبارا جديدا في رحلة الدفاع عن لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) حينما يلاقي ضيفه فولفسبورج يوم الأحد في الجولة الرابعة.
وبعد الفوز العريض على هوفنهايم 4/1 والذي أعقب أول هزيمة للفريق في البوندسليغا بعد 35 مباراة خالية من الهزائم، وذلك على يد ضيفه لايبزج 2/3 في الجولة الثانية، يتطلع ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، لإثبات أن التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي وكأس السوبر في بداية الموسم الحالي، لم تكن وليدة الصدفة.
وخسر فولفسبورج مباراته الأخيرة على ملعبه أمام اينتراخت فرانكفورت 1/ 2 ويتطلع بدوره لتصحيح مساره في البوندسليغا.
ويحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة، ويحل فولفسبورج في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.
ويمتلك ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله تسعة أهداف في ثلاث مباريات في الوقت الذي يعاني فيه فولفسبورج على مستوى خط الدفاع بعدما استقبلت شباكه خمسة أهداف في أول ثلاث جولات، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها الفريق.
ويبرز في صفوف ليفركوزن النجم الواعد فلوريان فيرتز الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في أول ثلاث جولات من الموسم، كما سجل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس هدفين وقدم تمريرة حاسمة. على الجانب الأخر يبرز في صفوف فولفسبورج لوفرو ماير الذي سجل هدفين من ثلاث تسديدات وماكسيميليان أرنولد الذي سجل هدفا وصنع آخر.
من ناحية أخرى يتطلع بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليغا لمواصلة مسيرته المثالية في الموسم الحالي، بعد مشوار مخيب للآمال في الموسم الماضي، حيث خرج الفريق خالي الوفاض دون حصد أي ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.
ويلتقي النادي البافاري غدا السبت مع مضيفه فيردر بريمن، بعد أن أصبح الفريق الوحيد الذي فاز بأول ثلاث مباريات له في الموسم محققا العلامة الكاملة لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط.
ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم بتسجيله 11 هدفا في أول ثلاث جولات، ويتفوق بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند ولايبزج، اللذين يواجهان مضيفيهما شتوتغارت وسانت باولي على الترتيب يوم الأحد.
ويبحث دورتموند ولايبزج عن مواصلة رحلة المنافسة على لقب البوندسليغا في مواجهة الطموحات المشروعة لبايرن في التتويج باللقب، وذلك بعد أن حصد كل منهما سبع نقاط في أول ثلاث جولات من انتصارين مقابل تعادل وحيد.
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