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بايرن يتطلــع لمواصــلة العلامــة الكاملــة

9/19/2024 7:23:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يخوض‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬اختبارا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليغا‭) ‬حينما‭ ‬يلاقي‭ ‬ضيفه‭ ‬فولفسبورج‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬4‭/‬1‭ ‬والذي‭ ‬أعقب‭ ‬أول‭ ‬هزيمة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬مباراة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ضيفه‭ ‬لايبزج‭ ‬2‭/‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬يتطلع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬لإثبات‭ ‬أن‭ ‬التتويج‭ ‬بثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وليدة‭ ‬الصدفة‭.‬

وخسر‭ ‬فولفسبورج‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭/ ‬2‭ ‬ويتطلع‭ ‬بدوره‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وهزيمة،‭ ‬ويحل‭ ‬فولفسبورج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وهزيمتين‭.‬

ويمتلك‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ثاني‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬فولفسبورج‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬بعدما‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬عدد‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬الفريق‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليفركوزن‭ ‬النجم‭ ‬الواعد‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬وصنع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭ ‬هدفين‭ ‬وقدم‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭. ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأخر‭ ‬يبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فولفسبورج‭ ‬لوفرو‭ ‬ماير‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬تسديدات‭ ‬وماكسيميليان‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬آخر‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬البطل‭ ‬القياسي‭ ‬للبوندسليغا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬الفريق‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬دون‭ ‬حصد‭ ‬أي‭ ‬ألقاب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2012‭.‬

ويلتقي‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬لينفرد‭ ‬بالصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭.‬

ويمتلك‭ ‬بايرن‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬ويتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬ولايبزج،‭ ‬اللذين‭ ‬يواجهان‭ ‬مضيفيهما‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وسانت‭ ‬باولي‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ويبحث‭ ‬دورتموند‭ ‬ولايبزج‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬رحلة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الطموحات‭ ‬المشروعة‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭.‬

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