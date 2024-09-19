قمة يوفنتوس ونابولي وديربي ميلانو.. غدا السبت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): تتجه الأنظار غدا السبت إلى ملعب «يوفنتوس أرينا» في تورينو، الذي يستضيف قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يحل نابولي ضيفا على يوفنتوس.
وستشهد المواجهة عودة أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي، مجددا إلى ملعب يوفنتوس، بعد عشرة أعوام من رحيله عن تدريب الفريق، حيث تولي المهمة في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وخلال فترة تدريبه ليوفنتوس، حصل كونتي على لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، قبل أن يختار الرحيل في عام 2014 حيث تولى منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي الذي قاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 بفرنسا، وخرج الفريق من دور الثمانية أمام نظيره الألماني بضربات الترجيح.
ويدخل نابولي وكونتي المباراة بروح معنوية هائلة، بعد فوز الفريق في الجولة الماضية على مضيفه كالياري برباعية نظيفة، حيث نجح في تجاوز خسارته بالجولة الأولى أمام فيرونا بثلاثية نظيفة، ليحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات على حساب بولونيا وبارما وكالياري، كما تفادى الخروج مبكرا من كأس إيطاليا، بعدما تغلب على مودينا بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.
ويعتمد كونتي في خطته لتحقيق الفوز على يوفنتوس، على نجوم نابولي وأبرزهم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا، والمهاجم البلجيكي الخبير بالدوري الإيطالي، روميلو لوكاكو، والمدافع وقائد الفريق جيوفاني دي لورينزو.
من جانبه، يتطلع تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، إلى تحقيق الفوز بعد السقوط في فخ التعادل السلبي في آخر جولتين بالمسابقة أمام روما وإمبولي. وكان يوفنتوس قد استهل الموسم بثلاثية في شباك كومو، قبل أن يحقق نفس النتيجة على أرض فيرونا، لكنه لم يسجل في آخر مباراتين واكتفى بالتعادل السلبي.
لكن الفريق الملقب بالسيدة العجوز، نجح في تحقيق الفوز الأول له على المستوى الأوروبي، حيث فاز على أيندهوفن الهولندي 3/1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
ويعول موتا على المعنويات العالية بعد الفوز القاري، من أجل تحقيق فوز محلي سيضيف للفريق نقاطا أخرى تضعه في حسابات الصدارة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، وبفارق الأهداف خلف إنتر ميلان، حامل اللقب، صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة خلف نابولي صاحب المركز الثاني.
وبوجوه جديدة مثل التركي الشاب كينان يلدز والأرجنتيني نيكولاس جونزاليس ولاعب الوسط الفرنسي الشاب كيربين تورام، بالإضافة إلى نجوم مثل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، يسعى موتا إلى تحقيق النقاط الثلاث والمضي قدما في السعي للفوز بلقب البطولة الغائبة عن خزائن يوفنتوس منذ موسم .2020/2019 وسوف يشهد يوم الأحد المقبل مواجهة مهمة ومثيرة للغاية، بين حامل اللقب إنتر ميلان وضيفه ميلان، في ديربي ميلانو الشهير على ملعب «جوزيبي مياتزا».
وتختلف حسابات الديربي في هذا الموسم عما كانت عليه الموسم الماضي، عندما كان إنتر في أفضل أحواله ونجح في ضمان الفوز باللقب من بوابة ميلان بالذات في الجولات الأخيرة من الموسم، لكن مع البداية المتعثرة لغريمه التقليدي هذا الموسم، فإن الأمور مختلفة.
ويعيش المدرب البرتغالي للفريق باولو فونسيكا، في حالة من الضغط الشديد بسبب النتائج السيئة، وهو الذي تسلم المهمة خلفا للمدرب السابق ستيفانو بيولي، والذي تولى مؤخرا منصب المدير الفني لفريق النصر السعودي.
وحقق إنتر ميلان ثماني نقاط هذا الموسم، بعد فوزين وتعادلين، كما أنه افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي على أرض مانشستر سيتي الإنجليزي.
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