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قمة يوفنتوس ونابولي وديربي ميلانو.. غدا السبت

9/19/2024 7:23:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬يوفنتوس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬قمة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬نابولي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭.‬

وستشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬عودة‭ ‬أنطونيو‭ ‬كونتي،‭ ‬مدرب‭ ‬نابولي‭ ‬الحالي،‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬تولي‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2014‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبه‭ ‬ليوفنتوس،‭ ‬حصل‭ ‬كونتي‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬الرحيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭ ‬بفرنسا،‭ ‬وخرج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭.‬

ويدخل‭ ‬نابولي‭ ‬وكونتي‭ ‬المباراة‭ ‬بروح‭ ‬معنوية‭ ‬هائلة،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬خسارته‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬فيرونا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بولونيا‭ ‬وبارما‭ ‬وكالياري،‭ ‬كما‭ ‬تفادى‭ ‬الخروج‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مودينا‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ويعتمد‭ ‬كونتي‭ ‬في‭ ‬خطته‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬نابولي‭ ‬وأبرزهم‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسيخليا،‭ ‬والمهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬الخبير‭ ‬بالدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو،‭ ‬والمدافع‭ ‬وقائد‭ ‬الفريق‭ ‬جيوفاني‭ ‬دي‭ ‬لورينزو‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يتطلع‭ ‬تياجو‭ ‬موتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جولتين‭ ‬بالمسابقة‭ ‬أمام‭ ‬روما‭ ‬وإمبولي‭. ‬وكان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بثلاثية‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬كومو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نفس‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فيرونا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الملقب‭ ‬بالسيدة‭ ‬العجوز،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويعول‭ ‬موتا‭ ‬على‭ ‬المعنويات‭ ‬العالية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬القاري،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬محلي‭ ‬سيضيف‭ ‬للفريق‭ ‬نقاطا‭ ‬أخرى‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬الصدارة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬نابولي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وبوجوه‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬التركي‭ ‬الشاب‭ ‬كينان‭ ‬يلدز‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬جونزاليس‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬كيربين‭ ‬تورام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجوم‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش،‭ ‬يسعى‭ ‬موتا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الغائبة‭ ‬عن‭ ‬خزائن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ .‬2020‭/‬2019‭ ‬وسوف‭ ‬يشهد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬بين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وضيفه‭ ‬ميلان،‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬ميلانو‭ ‬الشهير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتزا‮»‬‭.‬

وتختلف‭ ‬حسابات‭ ‬الديربي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحواله‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬ميلان‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬البداية‭ ‬المتعثرة‭ ‬لغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فإن‭ ‬الأمور‭ ‬مختلفة‭.‬

ويعيش‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬للفريق‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬الشديد‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬السابق‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي،‭ ‬والذي‭ ‬تولى‭ ‬مؤخرا‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭.‬

وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬افتتح‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

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