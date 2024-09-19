اختبار صعب لصدارة النصر الإماراتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬النصر‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬ومتابعة‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائجه‭ ‬المثالية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الوصل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬النصر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الشارقة‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬والوحدة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬كبيرين‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬5‭-‬1‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬4‭-‬1‭.‬

وسيكون‭ ‬‮«‬دربي‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬الاختبار‭ ‬الحقيقي‭ ‬الأول‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬المهاجم‭ ‬المغربي‭ ‬عادل‭ ‬تاعرابت‭ ‬صاحب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬ورفاقه‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيداً،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬الوصل‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬إحرازه‭ ‬ثنائية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬شكل‭ ‬عقدة‭ ‬للنصر‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬اكتساحه‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الإمارات‭.‬

ويعول‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬ألفريد‭ ‬شرودر‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬منذ‭ ‬1986‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬مواطنه‭ ‬رونالد‭ ‬كومان‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مدرباً‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬موسم‭ ‬2020‭-‬2021‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ (‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬واجتمعت‭ ‬مع‭ ‬إدارته‭ ‬طلبوا‭ ‬مني‭ ‬تغيير‭ ‬فلسفة‭ ‬وأفكار‭ ‬الفريق،‭ ‬والآن‭ ‬نحاول‭ ‬تكملة‭ ‬ما‭ ‬بدأناه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬لتفادي‭ ‬الهبوط‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الرحلة‭ ‬والمشوار‭ ‬طويل‭ ‬ويوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬مقومات‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬النصر‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬بفضل‭ ‬امتلاكه‭ ‬للثنائي‭ ‬تاعرابت‭ ‬والدولي‭ ‬الإماراتي‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬مبخوت‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬رصيد‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المنتقل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬الجزيرة،‭ ‬ليعزز‭ ‬حضوره‭ ‬كأكبر‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬219‭ ‬هدفاً‭.‬

وقال‭ ‬شرودر‭ ‬عن‭ ‬مبخوت‭ ‬‮«‬سعادتي‭ ‬به‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف،‭ ‬إنني‭ ‬أرى‭ ‬لاعباً‭ ‬منسجماً‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬والزملاء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بوجود‭ ‬لاعب‭ ‬بقيمته‭ ‬في‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬