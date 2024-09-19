اختبار صعب لصدارة النصر الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يخوض النصر اختباراً صعباً للحفاظ على صدارته ومتابعة سلسلة نتائجه المثالية عندما يحل ضيفاً على جاره الوصل حامل اللقب غدا السبت في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
ويتصدر النصر الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، بعد فوزين كبيرين على العروبة 5-1 وبني ياس 4-1.
وسيكون «دربي دبي» الاختبار الحقيقي الأول لمعرفة مدى قدرة المهاجم المغربي عادل تاعرابت صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين ورفاقه على الذهاب بعيداً، ولاسيما أن الوصل عدا عن إحرازه ثنائية الموسم الماضي، شكل عقدة للنصر بعد فوزه عليه في آخر 6 مباريات أقيمت بينهما في كل المسابقات، بينها اكتساحه برباعية نظيفة في نهائي مسابقة كأس الإمارات.
ويعول النصر على خبرة مدربه الهولندي ألفريد شرودر للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1986.
وقال مساعد مواطنه رونالد كومان عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني موسم 2020-2021: «عندما تعاقدت مع النصر (في نوفمبر 2023) واجتمعت مع إدارته طلبوا مني تغيير فلسفة وأفكار الفريق، والآن نحاول تكملة ما بدأناه في الموسم الماضي»، الذي أنهاه في المركز السادس بعدما كان يسعى لتفادي الهبوط.
وتابع «نحن الآن في الطريق الصحيح بعد فوزين لكن ما زلنا في بداية الرحلة والمشوار طويل ويوجد أكثر من فريق يملك مقومات المنافسة».
وسجل النصر 9 أهداف في مباراتين بفضل امتلاكه للثنائي تاعرابت والدولي الإماراتي السابق علي مبخوت الذي افتتح رصيد أهدافه مع الفريق المنتقل إليه من الجزيرة، ليعزز حضوره كأكبر هداف في تاريخ الدوري برصيد 219 هدفاً.
وقال شرودر عن مبخوت «سعادتي به لا تقتصر على تسجيل الهدف، إنني أرى لاعباً منسجماً مع الفريق والزملاء بشكل كامل، وأنا سعيد للغاية بوجود لاعب بقيمته في فريقي».
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