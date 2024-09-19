منافسة قائمة في بطولة لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تآلف‭ ‬اللبنانيون‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تفجرت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬أصاب‭ ‬جلّ‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرياضي‭. ‬بعض‭ ‬المسابقات‭ ‬تخطت‭ ‬وقائع‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬ونهضت‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تتخبط‭ ‬في‭ ‬رمال‭ ‬متحركة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتجلى‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بنسخته‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭.‬

كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭ ‬أرخت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬ومسابقاتها،‭ ‬فاضطر‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لبنان‭ ‬بصيغتها‭ ‬الجديدة‭ (‬دور‭ ‬مجموعات‭ ‬ثم‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إلغائها،‭ ‬كما‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬إذ‭ ‬أعاد‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬أي‭ ‬لعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬26‭ ‬مباراة‭ (‬دور‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬منتظمة‭ ‬ثم‭ ‬ثلاث‭ ‬سداسيات‭) ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ (‬دوري‭ ‬منتظم‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب،‭ ‬ثم‭ ‬سداسية‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭ ‬أيضاً‭).‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬بندا‭ ‬إلى‭ ‬نظامه‭ ‬يحق‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬غير‭ ‬متوقعة؛‭ ‬مثل‭ ‬جائحة‭ ‬أو‭ ‬حروب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أسباب‭ ‬قاهرة‭ ‬وغيرها‭ ‬تحدّدها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬باستخدام‭ ‬متوسط‭ ‬النقاط‭ ‬لكل‭ ‬المباريات‭ (‬قسمة‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭) ‬لتحديد‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‮»‬‭.‬