منتخب عمان يعين رشيد جابر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ (‬سلطنة‭ ‬عمان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬التشيكي‭ ‬ياروسلاف‭ ‬شيلهافي‭ ‬‮«‬بالتراضي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للمدرب‭ ‬على‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬متمنين‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

وعُيّن‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬مدربا‭ ‬خلفا‭ ‬لشيلهافي‭ ‬لقيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لتقديمه‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬لي‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‭ ‬وفيها‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬وأنا‭ ‬مررت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬بنفس‭ ‬الظروف‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هذه‭ ‬مهمة‭ ‬وطنية‭ ‬أهدافها‭ ‬معروفة‭ ‬وهي‭ ‬إعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والروح‭ ‬والشغف‭ ‬للمنتخب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬جابر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬السيب‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬عماني‭ ‬يُحقق‭ ‬اللقب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشروعي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬هوية‭ ‬وفلسفة‭ ‬وأسلوب‭ ‬للمنتخب‭ ‬لإظهار‭ ‬قدرة‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وعُيّن‭ ‬شيلهافي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقد‭ ‬المنتخب‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وكانت‭ ‬الانطلاقة‭ ‬مثالية‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬أمام‭ ‬ماليزيا‭ ‬مرتين‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬خسارتين‭ (‬0-1‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬و1‭-‬3‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭) ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭.‬

ويتذيّل‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬منتخبات‭ ‬الأردن‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والعراق‭ ‬صدارتها‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط،‭ ‬ومن‭ ‬خلفهم‭ ‬الكويت‭ ‬بنقطتين‭ ‬وفلسطين‭ ‬بنقطة‭.‬













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