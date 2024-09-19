منتخب عمان يعين رشيد جابر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مسقط (سلطنة عمان) - (أ ف ب): أنهى المنتخب العماني تعاقده مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي «بالتراضي بين الطرفين» وفقا لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي أمس الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الاتحاد إنه «يتقدم بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره القادم».
وعُيّن رشيد جابر مدربا خلفا لشيلهافي لقيادة المنتخب في المراحل المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026.
قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه: «سعيد جدا بالثقة التي أعطيت لي لتدريب المنتخب من قبل مجلس الإدارة».
وأضاف: «أعرف أن المهمة صعبة وفيها تحديات كبيرة وأنا مررت في فترة سابقة بنفس الظروف لكن في النهاية هذه مهمة وطنية أهدافها معروفة وهي إعادة الثقة والروح والشغف للمنتخب».
وأشار جابر الذي قاد السيب إلى إنجاز تاريخي بتحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2022 ليصبح أول ناد عماني يُحقق اللقب، إلى أن «مشروعي يكمن في إيجاد هوية وفلسفة وأسلوب للمنتخب لإظهار قدرة اللاعبين».
وعُيّن شيلهافي في الأول من فبراير الماضي وكان من المتوقّع أن يبقى في منصبه حتى صيف 2026، لكنه لم يقد المنتخب سوى في ست مباريات.
وكانت الانطلاقة مثالية بالفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام ماليزيا مرتين والصين تايبيه ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المونديالية، قبل أن يتعادل مع قيرغيزستان في الجولة الأخيرة.
وتلقى المنتخب العماني خسارتين (0-1 أمام العراق و1-3 على أرضه أمام كوريا الجنوبية) في الجولتين الأولى والثانية تواليا من المرحلة الثالثة.
ويتذيّل المنتخب العماني المجموعة الثانية التي تتشارك منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والعراق صدارتها بأربع نقاط، ومن خلفهم الكويت بنقطتين وفلسطين بنقطة.
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