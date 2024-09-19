ترتيبات لنقل المولد إلى الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): كشف تقرير إعلامي أمس الخميس أن قنصلية السعودية في دبي تقوم بالتنسيق والترتيب مع السلطات الإماراتية لنقل نجم المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الشباب فهد المولد من مستشفى راشد إلى الرياض.
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك طائرة إخلاء طبي للاعب في أحد مستشفيات العاصمة لمتابعة حالته الصحية الحرجة جدا والتي لم تشهد أي تحسن.
وبحسب المصادر فإن ترتيبات النقل ستتواصل ما لم تحدث أي تطورات سلبية على حالته الحرجة.
وأبلغت المصادر أن تحقيقات قيادة شرطة دبي لم تتم حتى صباح أمس حيث ينتظر أن تصدر النتائج بعد سلسلة من الاستدعاءات للشهود في الحادثة، علما بأنها تحفظت على مجموعة من الأفراد الذين كانوا معه لكن لم يكشف بعد عن الإجراءات التي تم اتخاذها معهم.
واللافت أن وجه النجم السعودي فهد المولد لم يتأثر على الإطلاق بحسب شهود لـ«الشرق الأوسط»، حيث إن وجهه كان سليما جدا من أي خدوش أو انتفاخات وكذلك عينيه فيما بدا وكأنه نائم بشكل طبيعي على سرير العناية المركزة، لكن الضربات كانت كبيرة على قاع جمجمته ورقبته وكذلك أنحاء جسمه.
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