ترتيبات لنقل المولد إلى الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬إعلامي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والترتيب‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬لنقل‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ونادي‭ ‬الشباب‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬راشد‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طائرة‭ ‬إخلاء‭ ‬طبي‭ ‬للاعب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬العاصمة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬الحرجة‭ ‬جدا‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تحسن‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فإن‭ ‬ترتيبات‭ ‬النقل‭ ‬ستتواصل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬حالته‭ ‬الحرجة‭.‬

وأبلغت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬تحقيقات‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاستدعاءات‭ ‬للشهود‭ ‬في‭ ‬الحادثة،‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬تحفظت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬معه‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬معهم‭.‬

واللافت‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬لـ«الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬وجهه‭ ‬كان‭ ‬سليما‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬خدوش‭ ‬أو‭ ‬انتفاخات‭ ‬وكذلك‭ ‬عينيه‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬نائم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬لكن‭ ‬الضربات‭ ‬كانت‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬قاع‭ ‬جمجمته‭ ‬ورقبته‭ ‬وكذلك‭ ‬أنحاء‭ ‬جسمه‭.‬



