الأهلي يجدد الشراكة مع ((يونيسف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الخميس، تجديد الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مدة أربعة أعوام قادمة، في إطار العمل المشترك نحو تعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء مصر.
وقال المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي في مؤتمر صحفي أمس إن تلك الشراكة تأتي تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية بالبيئة المحيطة، وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف المشتركة للجانبين.
وأضاف: «من المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود».
وأوضح أن محمود الخطيب رئيس النادي حريص على تكريس فكرة الدور المجتمعي للأهلي الذي يعد أول ناد في إفريقيا والشرق الأوسط يمتلك مؤسسة مجتمعية تقدم خدمات عديدة؛ سواء داخل مصر أو خارجها، وكذلك مساعدة الأشقاء في فلسطين من خلال قوافل الإغاثة، وتخصيص عوائد مباراة سابقة بدوري إفريقيا لصالحهم.
فيما أبدي جيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسف سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم وبتجديد الشراكة والتعاون مع النادي الأهلي فيما يتعلق برعاية حقوق الأطفال والشباب في مصر.
وقال هوبكينز في المؤتمر الصحفي إنه مؤمن بقدرة الرياضة وأثرها على الشباب، ما يجعل منظمة اليونيسف حريصة على إبرام الشراكة حول العالم مع أندية ومؤسسات رياضية، لعل أبرزها في أوروبا نادي برشلونة الإسباني، وفي إفريقيا كان النادي الأهلي صاحب الريادة في مقدمة أوليات اليونيسف لتوقيع مثل هذه الشراكات التي تبرم مع المؤسسات الرياضية الكبيرة.
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