الأهلي يجدد الشراكة مع ((يونيسف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬تجديد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬قادمة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬مرتجي‭ ‬أمين‭ ‬صندوق‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الشراكة‭ ‬تأتي‭ ‬تفعيلا‭ ‬لدور‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بالبيئة‭ ‬المحيطة،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬التعاون‭ ‬السابق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المتجددة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرؤية‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للجانبين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬للاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬فرق‭ ‬النادي‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬محمود‭ ‬الخطيب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬فكرة‭ ‬الدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬للأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يمتلك‭ ‬مؤسسة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬عديدة؛‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوافل‭ ‬الإغاثة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬عوائد‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬بدوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬لصالحهم‭.‬

فيما‭ ‬أبدي‭ ‬جيرمي‭ ‬هوبكينز،‭ ‬ممثل‭ ‬اليونيسف‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬وبتجديد‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬هوبكينز‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إنه‭ ‬مؤمن‭ ‬بقدرة‭ ‬الرياضة‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منظمة‭ ‬اليونيسف‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬الشراكة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رياضية،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬وفي‭ ‬إفريقيا‭ ‬كان‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬صاحب‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أوليات‭ ‬اليونيسف‭ ‬لتوقيع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تبرم‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭.‬

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